Потерянному избирателю нашли избирательный участок в Петербурге через суд

История с претензией гражданина к участковой избирательной комиссии в Колпино получила продолжение и неожиданный поворот. Довольными остались все участники.
Утром 15 марта Колпинский районный суд Петербурга зарегистрировал заявление от жителя города, который просил признать незаконными действия УИК №828. Мужчине не выдали бюллетень из-за того, что его не было в списках избирателей. Сообщалось, что он прописан в Челябинске, однако затем суд выяснил, что это не так. Сейчас мужчина имеет временную регистрацию в Колпино, но в списках действительно не значится.
«Суд предпринял все возможные (и невозможные) усилия, чтобы найти Коробцова в списках избирателей, как по месту предыдущей регистрации, так и по месту избирателей без регистрации», — рассказала пресс-секретарь объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева в своем телеграм-канале.
В итоге суд все же нашел участок, где мужчина имеет право проголосовать, и направил его туда. Два часа спустя заявитель сообщил суду, что смог отдать свой голос, и его права восстановлены. Производство по делу было прекращено.