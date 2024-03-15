    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 4

    3 м/с, ю-з

    756мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd91.64eur100.26
    ТЕМА ДНЯ

    Бросила коктейль Молотова у школы в Петербурге

    Потерянному избирателю нашли избирательный участок в Петербурге через суд

    367
    обсудить

    История с претензией гражданина к участковой избирательной комиссии в Колпино получила продолжение и неожиданный поворот. Довольными остались все участники.

    Утром 15 марта Колпинский районный суд Петербурга зарегистрировал заявление от жителя города, который просил признать незаконными действия УИК №828. Мужчине не выдали бюллетень из-за того, что его не было в списках избирателей. Сообщалось, что он прописан в Челябинске, однако затем суд выяснил, что это не так. Сейчас мужчина имеет временную регистрацию в Колпино, но в списках действительно не значится.

    «Суд предпринял все возможные (и невозможные) усилия, чтобы найти Коробцова в списках избирателей, как по месту предыдущей регистрации, так и по месту избирателей без регистрации», — рассказала пресс-секретарь объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева в своем телеграм-канале.

    В итоге суд все же нашел участок, где мужчина имеет право проголосовать, и направил его туда. Два часа спустя заявитель сообщил суду, что смог отдать свой голос, и его права восстановлены. Производство по делу было прекращено.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ПетербургСудВыборы президента - 2024
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close