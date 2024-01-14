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    «Убирайтесь!» Русскоязычным финнам, которые протестуют против закрытия границ с РФ, стали приходить гневные письма

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    Русскоязычные финны, которые выступают за открытие границ между Финляндией и Россией, столкнулись с неприятным письмом от неизвестных отправителей. В тексте содержатся оскорбления и угрозы в адрес получателя, стало известно «Фонтанке» 14 января.

    Фото 1:читатель «Фонтанки»
    Фото 2:читатель «Фонтанки»
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    «Мы, финны, не просили вас, русских, приезжать в нашу страну. Однажды вы вторглись в нашу страну. Это осталось у нас в памяти. Оставайтесь по восточную сторону границы. <...> Каково это — жить в стране, которая ненавидит русских? Убирайся», — говорится в тексте письма, которое обсуждают в одном из профильных чатов, в котором ведется координация протестных действий против решения финских властей о закрытии границы с РФ.

    Мужчина, на чье имя пришло гневное письмо, уже обратился в правоохранительные органы.

    Предположения о том, кто является автором письма, разделились: ошибки могут говорить о том, что текст писал малограмотный человек, у которого родной язык финский, либо иностранец, который воспользовался онлайн-переводчиком.

    Финская граница официально закрылась на месяц с вечера 15 декабря. Официальной причиной закрытия финнами границы с Россией стал так называемый «мигрантский кризис». О потоке иностранцев, желавших попасть в ЕС через границу РФ и Финляндии на велосипедах, «Фонтанка» рассказывала здесь. Также мы говорили с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, как они справляются с потоками иностранцев.

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