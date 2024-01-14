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    Новогодний тест на грамотность: попробуйте правильно ответить на 8 из 10 вопросов

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    22 комментария
    Фото: iStock
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    Вот и наступил последний новогодний праздник: Старый Новый год. Будем надеяться, что у вас было достаточно времени, чтобы затвердить приличествующие случаю слова, и теперь вы грамотно вступаете в будущее. Попробуйте ответить на 10 вопросов теста наших коллег из Woman.ru.

    Название сказочных персонажей пишутся с прописной или строчной буквы?

    С этого предлога начинается официальное поздравление.

    Праздничное застолье не обходится без этих салатов, но правильно ли вы пишете их названия?

    Найдите ошибки и выберите правильный вариант.

    В этом слове тоже часто делают ошибку.

    Какой вариант поздравления верный?

    Как написать название фильма по правилам?

    Еще одна распространенная ошибка из области кулинарии.

    Прописные буквы тоже подчиняются правилам. Как грамотно написать поздравление?

    Выберите правильный вариант с точки зрения орфографии.

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    Новогодний тест на грамотность: попробуйте правильно ответить на 8 из 10 вопросов

    Ничего, повезет в следующий раз!

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    Новогодний тест на грамотность: попробуйте правильно ответить на 8 из 10 вопросов

    Вы справились!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Новогодний тест на грамотность: попробуйте правильно ответить на 8 из 10 вопросов

    Уровень вашей грамотности вызывает восхищение!

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    Фото: iStock

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    Комментарии 22

    Гость14 Янв 2024 в 09:40
    вЕняГрет?
    +1−0
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