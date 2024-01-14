Казалось бы, советские времена закончились не так давно. Тем не менее детали быта довольно быстро забываются. И иногда люди, чье детство целиком прошло в СССР, не могут ответить на простые вопросы. А как хорошо прошлое помните вы? Проверьте с помощью теста от наших коллег из Maxim. Он составлен на основе популярных интеллектуальных телеигр разных лет — от «Своей игры» до «Кто хочет стать миллионером?»
10 простых вопросов про жизнь в СССР. Вы точно на все не ответите
Казалось бы, советские времена закончились не так давно. Тем не менее детали быта довольно быстро забываются. И иногда люди, чье детство целиком прошло в СССР, не могут ответить на простые вопросы. А как хорошо прошлое помните вы? Проверьте с помощью теста от наших коллег из Maxim. Он составлен на основе популярных интеллектуальных телеигр разных лет — от «Своей игры» до «Кто хочет стать миллионером?»