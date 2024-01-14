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    10 простых вопросов про жизнь в СССР. Вы точно на все не ответите

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    Казалось бы, советские времена закончились не так давно. Тем не менее детали быта довольно быстро забываются. И иногда люди, чье детство целиком прошло в СССР, не могут ответить на простые вопросы. А как хорошо прошлое помните вы? Проверьте с помощью теста от наших коллег из Maxim. Он составлен на основе популярных интеллектуальных телеигр разных лет — от «Своей игры» до «Кто хочет стать миллионером?»

    Чьего детеныша называют пыжиком? Из такого меха в Советском Союзе делали зимние шапки.

    Этот советский продукт был создан для людей, подорвавших свое здоровье во время Гражданской войны и царского деспотизма.

    В Люксембурге — один, в Китае — один, в Австралии — три. Сколько их было в Советском Союзе?

    Как назывались кеды, которые продавались в Советском Союзе в 1960-х?

    Вопрос с подвохом. Сколько человек занимали пост Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии в советской истории?

    В каком году советские спортсмены дебютировали на зимних Олимпийских играх?

    Сколько в итоге пятилеток было в СССР?

    Музыкальной основой этого советского гимна послужил хор солдат из оперы Гуно «Фауст».

    Что в Советском Союзе звалось «головками»?

    «Софья Власьевна» — так на советском эзоповом языке называли…

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    10 простых вопросов про жизнь в СССР. Вы точно на все не ответите

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    Фото: iStock

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