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    После пожара на складе Wildberries в воздухе ищут фенол, аммиак, ацетон. Роспотребнадзор говорит, что здоровью ничего не угрожает

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    Жалоб на плохое самочувствие от горожан не было, а нормы содержания вредных веществ в воздухе не превышены. К тому выводу пришли специалисты Управления Роспотребнадзора по Петербургу, которые 13 января мониторят воздух из-за пожара на складе Wildberries в Шушарах,

    Отмечается, что специалисты работают в 12 точках в жилой застройке на территориях Невского, Колпинского, Пушкинского и Фрунзенского районов.

    Их задача — определить содержание в воздухе «букета», характерного для техногенного пожара. «Взвешенные вещества, сажа, оксид азота, диоксид азота, фенол, формальдегид, аммиак, гидрохлорид, углерода оксид, ацетон, бензол, толуол, этилбензол, ксилол, сероводород, серы диоксид, хлор, алканы, ацетальдегид, смеси предельных углеводородов C1H4-C5H12 и C6H14-С10Н22», — перечисляет управление.

    Нормативы содержания не превышены. Мониторинг воздуха продолжается.

    Добавим, что Wildberries в Шушарах продолжает гореть. Пожарные борются с огнем на 4 тысячах квадратных метров. О возгорании стало известно ближе к 8 часам утра. Огонь распространился на площади 70 тысяч квадратных метров. Со склада были эвакуированы 1200 сотрудников. О том, почему они называют сегодняшний день своим вторым днем рождения, мы рассказывали здесь.

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