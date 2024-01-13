Депортированный из Латвии 82-летний российский военный пенсионер отправится в Калининград

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем тегеграм-канале 13 января рассказал о судьбе депортированного из Латвии 82-летнего военного пенсионера Бориса Каткова. По его информации, переночевав и отдохнув с дороги в Пскове, тот «решил отправиться дальше, в Калининград», где много лет работал.



«Переговорил с моим другом и Братом — Антоном Алихановым, рассказал о ситуации, — пишет Ведерников. — Антон Андреевич заверил, что в Калининграде всё будет готово к встрече и размещению Бориса Григорьевича, будет оказана вся необходимая помощь и уделено максимальное внимание. Знаю, что так и будет. Мы со своей стороны обеспечим комфортный и безопасный переезд».

