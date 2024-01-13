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    Депортированный из Латвии 82-летний российский военный пенсионер отправится в Калининград

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    Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем тегеграм-канале 13 января рассказал о судьбе депортированного из Латвии 82-летнего военного пенсионера Бориса Каткова. По его информации, переночевав и отдохнув с дороги в Пскове, тот «решил отправиться дальше, в Калининград», где много лет работал.

    «Переговорил с моим другом и Братом — Антоном Алихановым, рассказал о ситуации, — пишет Ведерников. — Антон Андреевич заверил, что в Калининграде всё будет готово к встрече и размещению Бориса Григорьевича, будет оказана вся необходимая помощь и уделено максимальное внимание. Знаю, что так и будет. Мы со своей стороны обеспечим комфортный и безопасный переезд».

    Напомним, письмо за подписью министра внутренних дел Латвии о предстоящей депортации Борис Катков получил 10 января. В нем якобы сообщалось, что Катков (являющийся председателем правления Латвийско-российской ассоциации сотрудничества и главы представительства Балтийского федерального университета) представляет угрозу национальной безопасности страны.

    12 января мужчине дали час на сборы и вывезли к границе, с бессрочным запретом на возвращение. По сообщению Псковского агентства информации, он пересек границу поздно вечером, где его встретили руководитель аппарата правительства региона Андрей Вьюнов, председатель комитета по соцзащите Ольга Евстигнеева, замглавы комитета по здравоохранению Надежда Рагозина и глава Себежского района Леонид Курсенков.

    В Латвии у пенсионера осталась жена, дети и внуки.

    В декабре 2023 года глава латышского Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе заявила о планах выслать из страны около тысячи граждан России — тех, кто до 30 ноября не подал документы на ВНЖ или не сдал экзамен по латышскому языку. Это стало следствием законодательных изменений в Латвии: теперь временный вид на жительство в этой стране продлевают только в исключительных случаях, а постоянный — дают при условии сдачи экзамена по национальному языку (от него освобождены лица моложе 15 и старше 75 лет).

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