Власти Латвии приняли решение депортировать 82-летнего россиянина из-за угрозы нацбезопасности

82-летний Борис Катков из Латвии получил 10-го числа от полиции письмо, в котором говорится, что он представляет угрозу национальной безопасности страны. Теперь его отвезут к российской границе, сообщает 12 января телеканал RT со ссылкой на корреспондента медиагруппы «Россия сегодня» Алексея Стефанова, автора youtube- и telegram-канала «Шпроты в изгнании».

Сообщается, что у пожилого мужчины есть месяц, чтобы оспорить решение, однако утром 12 января к нему пришли сотрудники пограничной службы и дали час, чтобы он собрался.

«Сейчас на границу повезут, говорю, у меня там ничего, ни жилья, ничего нет, я не знаю, куда я, а их это не беспокоит. Хоть в Турцию, хоть в Узбекистан, хоть куда хотите», — рассказал Борис Катков.

Как признался Катков, он возглавляет крупную организацию — «Латвийско-Российскую ассоциацию сотрудничества» и представительство Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Перед отъездом ему нужно было закрыть все финансовые вопросы.