Власти Латвии приняли решение депортировать 82-летнего россиянина из-за угрозы нацбезопасности

82-летний Борис Катков из Латвии получил 10-го числа от полиции письмо, в котором говорится, что он представляет угрозу национальной безопасности страны. Теперь его отвезут к российской границе, сообщает 12 января телеканал RT со ссылкой на корреспондента медиагруппы «Россия сегодня» Алексея Стефанова, автора youtube- и telegram-канала «Шпроты в изгнании».
Автор: видео / Шпроты в изгнании / YouTube
Сообщается, что у пожилого мужчины есть месяц, чтобы оспорить решение, однако утром 12 января к нему пришли сотрудники пограничной службы и дали час, чтобы он собрался.
«Сейчас на границу повезут, говорю, у меня там ничего, ни жилья, ничего нет, я не знаю, куда я, а их это не беспокоит. Хоть в Турцию, хоть в Узбекистан, хоть куда хотите», — рассказал Борис Катков.
Как признался Катков, он возглавляет крупную организацию — «Латвийско-Российскую ассоциацию сотрудничества» и представительство Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Перед отъездом ему нужно было закрыть все финансовые вопросы.
Стефанов рассказал, что оформление и перевозка мужчины к границе займут порядка четырех-пяти часов.
В конце декабря глава латышского Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе заявила о планах Латвии выслать из страны около тысячи граждан России. Это стало возможно благодаря тому, что в августе 2022 года парламент страны принял решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам РФ лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку. От экзамена освобождены лица моложе 15 и старше 75 лет.
В МИД РФ заверили, что Россия примет у себя всех соотечественников, которых выдворят из Латвии. Так, в Петербурге оказался председатель латвийского Республиканского общества военных ветеранов Владимир Норвинд.