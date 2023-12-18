Латвия планирует выслать из страны около тысячи граждан России, заявила 18 декабря глава латышского Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе в эфире телеканала TV3. Это люди, которые до 30 ноября не подали документы на ВНЖ или не сдали экзамен по латышскому языку.
«Более тысячи человек подлежат выдворению. Мы видим, что есть много тех, кто опоздал, кто все еще пытается подать документы на временный ВНЖ, но, к сожалению, мы можем сказать им только: «Вы должны уехать», — сказала Розе (цитата по РИА Новости).
На выезд российским гражданам будет предоставлено 30 дней, при наличии «особых обстоятельств» срок может быть продлен до года.
Напомним, правительство Латвии в августе 2022 года приняло решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам РФ лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку. От экзамена освобождены лица моложе 15 и старше 75 лет.
В МИД РФ в октябре заявили, что, если власти Латвии выселят россиян из страны, Россия примет их у себя и сделает все возможное, чтобы соотечественники были обустроены на Родине. Дипломаты напомнили, что в стране существует программа по содействию добровольному переселению соотечественников из-за рубежа в РФ.