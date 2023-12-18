Латвия планирует выслать из страны около тысячи граждан России, заявила 18 декабря глава латышского Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе в эфире телеканала TV3. Это люди, которые до 30 ноября не подали документы на ВНЖ или не сдали экзамен по латышскому языку.



«Более тысячи человек подлежат выдворению. Мы видим, что есть много тех, кто опоздал, кто все еще пытается подать документы на временный ВНЖ, но, к сожалению, мы можем сказать им только: «Вы должны уехать», — сказала Розе (цитата по РИА Новости).

На выезд российским гражданам будет предоставлено 30 дней, при наличии «особых обстоятельств» срок может быть продлен до года.

