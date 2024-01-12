«Неуместно присутствие чешского пива в магазинах». О чем говорили на федеральном ТВ?

Советские фильмы и «Голубые огоньки» отгремели свое. На смену им с новогодних каникул на экраны ТВ вернулись общественно-политические программы. Обсудить ведущим было что.



Одной из главных тем на телевидении стал самый серьезный с начала военных действий обстрел Белгорода 30 декабря, в результате которого от ранений скончались 25 человек. Обсудили и ответный огонь по Киеву — «по военной, в этом случае военной, инфраструктуре», уточнил ведущий «Время покажет» Артем Шейнин. А в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» даже заявили о неуместности присутствия чешского пива в магазинах — «не потому, что оно плохое, а потому, что в этом какой-то вызов по отношению к тем людям, которые были убиты в Белгороде».