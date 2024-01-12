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    «Неуместно присутствие чешского пива в магазинах». О чем говорили на федеральном ТВ?

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    Советские фильмы и «Голубые огоньки» отгремели свое. На смену им с новогодних каникул на экраны ТВ вернулись общественно-политические программы. Обсудить ведущим было что.

    Одной из главных тем на телевидении стал самый серьезный с начала военных действий обстрел Белгорода 30 декабря, в результате которого от ранений скончались 25 человек. Обсудили и ответный огонь по Киеву — «по военной, в этом случае военной, инфраструктуре», уточнил ведущий «Время покажет» Артем Шейнин. А в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» даже заявили о неуместности присутствия чешского пива в магазинах — «не потому, что оно плохое, а потому, что в этом какой-то вызов по отношению к тем людям, которые были убиты в Белгороде».

    Справка: Минобороны РФ вечером 30 декабря заявило, что удары по Белгороду были произведены двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. В ведомстве уточнили, что «Ольхи» и большинство снарядов удалось перехватить, но некоторые из них и кассетные части ракет упали на город.

    Не оставили без внимания на «России-1» и рабочий визит президента РФ Владимира Путина на Чукотку, где главе государства дали потрогать огурчик и понюхать базилик, а он в ответ призвал россиян сделать спорт частью своей жизни и поддерживать здоровье с помощью зарядки, а не таблеток.

    Обзор федерального телевидения 12 января публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

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