Число жертв обстрела Белгорода продолжает расти

До восемнадцати человек выросло количество жертв ракетного обстрела Белгорода 30 декабря, сообщили в МЧС России. По последним данным, пострадавших 111.



По информации на восемь часов вечера, губернатор Белгородской области сообщал о четырнадцати погибших, трое из которых дети. Среди пострадавших пятнадцать несовершеннолетних, состояние пяти из них оценивали как тяжёлое.



Удар по Белгороду произошёл в четвёртом часу дня 30 декабря. По информации Минобороны, украинские силы применили две ракеты «Ольха» в запрещённом кассетном снаряжении и снаряды чешской РСЗО Vampire. В ведомстве заявили, что «Ольхи» и большинство снарядов удалось перехватить, но некоторые из них и кассетные части ракет упали на город.

