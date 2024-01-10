«Хороший, твердый огурчик»: Владимиру Путину показали рост овощей в условиях вечной мерзлоты — видео

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Президент России Владимир Путин в среду, 10 января, посетил круглогодичную теплицу на Чукотке, где ему показали помидоры, огурцы, а также кинзу и базилик. К овощам он для ознакомления прикоснулся, а травы понюхал. Видео визита Путина на предприятие опубликовали на сайте Кремля, а в телеграм-канале RT появилось видео процесса ознакомления президента с огурцами.
«Вообще просто гениальный огурец! Видите, он такой хороший, твердый огурец», — рассказала президенту сотрудница теплицы, проводившая экскурсию.
Сам Владимир Путин, вдыхая аромат базилика, назвал запах вкусным. Огурцы оценил как хорошие.
На Чукотку Путин приехал впервые. В 2008 году регион посещал тогдашний глава государства Дмитрий Медведев.
Кроме посещения круглогодичной теплицы Путин встретился с жителями, выслушал сведения о дефиците агрономов на предприятии по выращиванию овощей и зелени, а также освоил снегоболотоход «Охотник», на котором и передвигался по Анадырю. Вместе с президентом в регион приехал и его пресс-секретарь Дмитрий Песков.