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    «Хороший, твердый огурчик»: Владимиру Путину показали рост овощей в условиях вечной мерзлоты — видео

    Президент России съездил в Чукотский АО и осмотрел там круглогодичную теплицу

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    Президент России Владимир Путин в среду, 10 января, посетил круглогодичную теплицу на Чукотке, где ему показали помидоры, огурцы, а также кинзу и базилик. К овощам он для ознакомления прикоснулся, а травы понюхал. Видео визита Путина на предприятие опубликовали на сайте Кремля, а в телеграм-канале RT появилось видео процесса ознакомления президента с огурцами.

    «Вообще просто гениальный огурец! Видите, он такой хороший, твердый огурец», — рассказала президенту сотрудница теплицы, проводившая экскурсию.

    Сам Владимир Путин, вдыхая аромат базилика, назвал запах вкусным. Огурцы оценил как хорошие.

    На Чукотку Путин приехал впервые. В 2008 году регион посещал тогдашний глава государства Дмитрий Медведев.

    Кроме посещения круглогодичной теплицы Путин встретился с жителями, выслушал сведения о дефиците агрономов на предприятии по выращиванию овощей и зелени, а также освоил снегоболотоход «Охотник», на котором и передвигался по Анадырю. Вместе с президентом в регион приехал и его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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