«Ъ»: Настя Ивлеева не признала вину по делу о «голой вечеринке»

Блогер Настя Ивлеева не признала вину по делу о вечеринке в московском клубе Murabor, которая прошла 21 декабря. Адвокаты утверждают, что ей «не было известно о том, что гости находились на мероприятии в оскорбляющем человеческое достоинство виде». Об этом в четверг, 11 января, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на постановление Лефортовского районного суда Москвы.

Защита Ивлеевой считает, что ответственность за организацию вечеринки должна нести компания, заключившая договор с блогером. В постановлении сказано, что договор заключался между ИП Узенюк А. В. (настоящая фамилия Ивлеевой) и ООО, название которого в документе не указано.

