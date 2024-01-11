«Ъ»: Настя Ивлеева не признала вину по делу о «голой вечеринке»

Блогер Настя Ивлеева не признала вину по делу о вечеринке в московском клубе Murabor, которая прошла 21 декабря. Адвокаты утверждают, что ей «не было известно о том, что гости находились на мероприятии в оскорбляющем человеческое достоинство виде». Об этом в четверг, 11 января, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на постановление Лефортовского районного суда Москвы.
Защита Ивлеевой считает, что ответственность за организацию вечеринки должна нести компания, заключившая договор с блогером. В постановлении сказано, что договор заключался между
Также защитники заявляют, что сообщения о дресс-коде мероприятия были примером образов для гостей, но «не являлись призывом». Кроме того, мероприятие задумывалось как «фотовыставка». На нем планировалось презентовать фотографии, сделанные для журнала Playboy в 2022 году.
Провокационная «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой состоялась в ночь на 21 декабря. Среди гостей были Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита, Джиган с супругой Оксаной Самойловой и другие селебрити. Откровенные наряды гостей вызвали шквал осуждения общественности. Глава ФПБК Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить мероприятие на пропаганду однополой любви. Ксения Собчак выступила в защиту Ивлеевой. На второй день вечеринки, когда в клубе отдыхали уже «простые смертные», в Mutabor нагрянули силовики. После этого был задержан рэпер Vacio (он был в одном носке, надетом на пенис). Он извинился за участие в вечеринке и заявил, что не хотел никого оскорбить. Извинения принесли также Лолита, Дима Билан, Филипп Киркоров и сама Ивлеева. 29 декабря суд оштрафовал ее по одной из «митинговых» статей —