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    «Ъ»: Настя Ивлеева не признала вину по делу о «голой вечеринке»

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    Блогер Настя Ивлеева не признала вину по делу о вечеринке в московском клубе Murabor, которая прошла 21 декабря. Адвокаты утверждают, что ей «не было известно о том, что гости находились на мероприятии в оскорбляющем человеческое достоинство виде». Об этом в четверг, 11 января, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на постановление Лефортовского районного суда Москвы.

    Защита Ивлеевой считает, что ответственность за организацию вечеринки должна нести компания, заключившая договор с блогером. В постановлении сказано, что договор заключался между ИП Узенюк А. В. (настоящая фамилия Ивлеевой) и ООО, название которого в документе не указано.

    Также защитники заявляют, что сообщения о дресс-коде мероприятия были примером образов для гостей, но «не являлись призывом». Кроме того, мероприятие задумывалось как «фотовыставка». На нем планировалось презентовать фотографии, сделанные для журнала Playboy в 2022 году.

    Провокационная «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой состоялась в ночь на 21 декабря. Среди гостей были Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита, Джиган с супругой Оксаной Самойловой и другие селебрити. Откровенные наряды гостей вызвали шквал осуждения общественности. Глава ФПБК Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить мероприятие на пропаганду однополой любви. Ксения Собчак выступила в защиту Ивлеевой. На второй день вечеринки, когда в клубе отдыхали уже «простые смертные», в Mutabor нагрянули силовики. После этого был задержан рэпер Vacio (он был в одном носке, надетом на пенис). Он извинился за участие в вечеринке и заявил, что не хотел никого оскорбить. Извинения принесли также Лолита, Дима Билан, Филипп Киркоров и сама Ивлеева. 29 декабря суд оштрафовал ее по одной из «митинговых» статей20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшая нарушение общественного порядка).

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