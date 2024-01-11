Водитель на КАД догонял отвалившееся от шаланды колесо, но оно оказалось быстрее

Необычную и весьма опасную ситуацию наблюдали водители на кольцевой автодороге Петербурга накануне утром. Погоню за колесом заснял на видеорегистратор один из очевидцев.



Видеозапись опубликовали 11 января в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», а сама ситуация произошла в утренний час пик 10 января. В девятом часу утра на внутреннем кольце КАД перед Кудрово у грузового автомобиля отвалилось колесо. Оно катилось прямо по правому ряду попутно остальным участникам движения. Водитель машины остановился на «аварийке» и попытался перехватить улизнувшую запчасть, но не успел. Несколько метров мужчина пытался догнать колесо бегом, но оно укатилось дальше.