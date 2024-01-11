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    Водитель на КАД догонял отвалившееся от шаланды колесо, но оно оказалось быстрее

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    4 комментария

    Автор: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Необычную и весьма опасную ситуацию наблюдали водители на кольцевой автодороге Петербурга накануне утром. Погоню за колесом заснял на видеорегистратор один из очевидцев.

    Видеозапись опубликовали 11 января в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», а сама ситуация произошла в утренний час пик 10 января. В девятом часу утра на внутреннем кольце КАД перед Кудрово у грузового автомобиля отвалилось колесо. Оно катилось прямо по правому ряду попутно остальным участникам движения. Водитель машины остановился на «аварийке» и попытался перехватить улизнувшую запчасть, но не успел. Несколько метров мужчина пытался догнать колесо бегом, но оно укатилось дальше.

    Отметим, что мужчина сильно рисковал здоровьем и жизнью. Выходить на КАД крайне опасно. Остановка на кольцевой как правило заканчивается тем, что в стоящий транспорт и вышедших из него людей врезаются другие машины, нередко это приводит к смертельным случаям. При вынужденной остановке на КАД людям рекомендуют как можно скорее уходить за отбойники.

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    ПетербургКАДКолесо отвалилось
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    Комментарии 4

    Гость11 Янв 2024 в 18:49
    да пофигу
    +1−1
    Гость11 Янв 2024 в 18:44
    Рафик не уиновато
    +0−1
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