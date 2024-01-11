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    Жильцам дома на Генерала Кравченко пришлось плыть к машинам в паркинге. В «бассейне» оказались десятки

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    В Красносельском районе Петербурга жильцы многоквартирного дома были вынуждены пробираться к своим автомобилям вплавь — паркинг залило водой. Потоп затронул около ста машин, припаркованных в доме 5, корпус 1, по улице Генерала Кравченко. Об этом «Фонтанке» рассказали жильцы дома 11 января.

    читатель «Фонтанки»

    По их словам, затопление произошло ранним утром. Уровень льда на стенах паркинга они запечатлели на высоте 52 сантиметров от пола — на столько поднималась вода. Судя по кадрам, вода наполовину покрывала колеса машин, у некоторых промок даже салон.

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    Как передала жильцам собственник паркинга, поступающая вода затопила помещение через вентиляционные трубы. Владельцам затопленных автомобилей предложили переставить машины в паркинг других корпусов дома.

    Дом обслуживает управляющая компания «Цивилизация». Там сообщили, что на месте ЧП осуществлено перекрытие коверов на сетях, подходящих к дому. Ведется работа по откачке воды из технологического подвала дома и паркинга, работают две машины МЧС, две машины аварийной службы управляющей организации.

    В УК подчеркнули, что специалисты уже установили пять помп для откачки воды из технологического подвала дома. Паркинг и подвал обесточены.

    Как «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Водоканала, «в настоящий момент бригада на адресе, проводится обследование. Баланс сети пока не определен».

    Отметим, водителям, выехавшим из паркинга на промокших автомобилях, стоит быть предельно осторожными. На днях Петербург пережил пик потепления, а сегодня в город вновь пришли морозы, что спровоцирует сложную обстановку на дорогах города.

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