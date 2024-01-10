В Кремле оценили поездку на снегоболотоходе «Хищник»

Представитель Кремля Дмитрий Песков поделился своими впечатлениями от езды на отечественном снегоболотоходе «Хищник». Пресс-секретарю президента РФ ощущения «не очень», а производителям стоит «довести машину до ума». Об этом в среду, 10 января, сообщает ТАСС.
«Вы знаете, если честно, то не очень», — ответил Песков журналистам на вопрос об ощущениях от поездки по зимнику. По словам представителя Кремля, водитель «Хищника» рассказал, что «сам напильником его совершенствовал, сам докручивал и так далее».
«Руль работает плохо, коробка работает плохо. Очень хорошо работает двигатель, но выяснилось, что двигатель импортный», — сыронизировал пресс-секретарь главы государства.
Песков отметил, что обратился бы к производителям «Хищника», потому что снегоболотоход «надо все-таки как-то до ума доводить, а они пытаются почивать на лаврах».
В среду, 10 января, президент РФ Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков передвигались по Чукотке на «Хищнике» — это вездеход на огромных колесах сверхнизкого давления, которые в разы больше шин стандартного внедорожника. Глава государства проехался по зимнику, который официально откроется только в феврале.