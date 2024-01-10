В Кремле оценили поездку на снегоболотоходе «Хищник»

Представитель Кремля Дмитрий Песков поделился своими впечатлениями от езды на отечественном снегоболотоходе «Хищник». Пресс-секретарю президента РФ ощущения «не очень», а производителям стоит «довести машину до ума». Об этом в среду, 10 января, сообщает ТАСС.

«Вы знаете, если честно, то не очень», — ответил Песков журналистам на вопрос об ощущениях от поездки по зимнику. По словам представителя Кремля, водитель «Хищника» рассказал, что «сам напильником его совершенствовал, сам докручивал и так далее».

