Бастрыкин требует добавить статей за покрышки у квартиры журналиста Татаренкова в Петербурге. Поджогом руководил «Майк Тайсон»

Александр Бастрыкин поручил подчинённым в Петербурге возбудить уголовное дело после поджога покрышек у двери квартиры журналиста Трофима Татаренкова. Глава СКР настаивает, что квалификация должна быть жёстче.

О поручении председателя 10 января сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Так он отреагировал на обращение депутата Госдумы Александра Хинштейна, который полагает, что действия поджигателей нужно трактовать по более тяжким статьям, а также по статье о воспрепятствовании законной деятельности журналиста (144 УК).

Бастрыкин поручил руководителю петербургского СК возбудить дело, доложить об уже установленных обстоятельствах и об итогах расследования. «Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в Следственном комитете.

Полиция расследует случившееся как умышленное повреждение чужого имущества. Задержаны трое молодых людей из Колпино. По данным «Фонтанки», это 18-летний машинист одного из предприятий с товарищами, которые в начале года искали подработку. Халтура подвернулась в одном из телеграм-каналов, где машинист списался с человеком под ником «Майк Тайсон». Куратор поручил совершить поджог, указал адрес и заплатил 1 тысячу долларов. Деньги исполнители разделили между собой.

7 января камеры наблюдения поймали трёх молодчиков, которые с автомобильными покрышками и бензином направлялись на набережную Фонтанки. Жгли у дверей квартиры ведущего радио Sputnik и одного из авторов программы «Изолента» Трофима Татаренкова.

Сам он не исключил, что поджог связан с его работой, но назвал полицейским и более вероятную версию: сын отметился в рекламе криптовалюты, которую не поделили украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий и петербургский блогер Петр Лунев, известный как Одиссей.