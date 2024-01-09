Редкое явление: Ладога замёрзла почти целиком. Нерпам-самкам повезло, а молодняку — не очень

Январские морозы в этом году привели к редкому явлению: Ладожское озеро замёрзло почти целиком. Сейчас почти 80% площади покрыто льдом. Как ледовая обстановка может повлиять на размножение тюленей — ладожской кольчатой нерпы и серого тюленя, рассказывает 9 января Нижне-Свирский государственный заповедник в своих соцсетях.

Кольчатая нерпа обитает как в Ладоге, так и в Финском заливе. Ей для успешного размножения нужен и устойчивый припайный лёд, и глубокий снежный покров — для выкапывания нор. Крепкий лёд даст самкам широкий выбор места для обустройства норы и рождения детёныша. В том числе, это могут быть участки вдали от побережья — с его шумными аэролодками и снегоходами, которые тревожат нерп в период выкармливания потомства.



На Финском заливе ситуация не такая радужная. Припайный лёд встал пока только в Невской губе, в Выборгском заливе и в шхерах у границы с Финляндией. Совсем нет льда у южного берега Финского залива (Кургальский полуостров) и его «внешних островов» (в том числе в заповеднике «Восток Финского залива»), а также у Берёзовых островов на севере — а ведь именно здесь балтийские нерпы часто приносят потомство. «Будем надеяться, что усиление западных ветров будет способствовать формированию припая», — отмечают в заповеднике.



Тяжелее придётся молодым неполовозрелым особям. Они в отличие от взрослых не роют нор и не делают лунок во льду, а держатся рядом с природными выходами к воде — полыньями и ледовыми трещинами. Так они экономят энергию. А нынешней морозной зимой им придётся приложить усилие, чтобы получить доступ к воде.

Серые тюлени обитают в Финском заливе и размножаются на крупнобитом дрейфующем льду — независимо от наличия снега. Им сейчас раздолье: в открытой части залива дрейфует множество подходящих льдин, удобных и уютных.



Первые тюленята обоих видов начнут появляться во второй половине февраля.

