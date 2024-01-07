С острова на Ладоге спасали взрослых и детей

В воскресенье, 7 января, пришлось спасать семерых путешественников в «дикие условия» в Приозерском районе Ленинградской области.
Как сообщает Аварийно-спасательная служба Ленобласти, вчера группа людей отправилась на остров в Ладожском озере на катере. Но за ночь вода покрылась толстым льдом, и вернуться на катере не получилось. Туристы оказались в западне.
47news пишет, что в группе было четверо взрослых и трое детей. Сначала они отдыхали на базе, а потом решили ехать в «дикие» условия — на остров, где их ждал небольшой дом с баней. Но ночью ударили морозы. Сегодня около часа дня на помощь отправилась дежурная смена поисково-спасательного отряда Приозерска. Начальник ПСО рассказал изданию, что спасатели преодолели 10 километров до базы отдыха, сплавились на воздушной подушке и нашли на острове туристов. Около 16 часов людей доставили обратно на базу. От медицинской помощи они отказались.