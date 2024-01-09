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    Больше трех тысяч ДТП произошло в Петербурге за новогодние праздники

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    В ГИБДД Петербурга подвели аварийные итоги длинных новогодних выходных. За полторы недели с 29 декабря 2023 года по 8 января 2024-го на дорогах города зафиксировали 3004 ДТП. Это почти на тысячу больше, чем годом ранее.

    Из трех тысяч аварий с пострадавшими были 68 ДТП, сообщает 9 января УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. В них получили травмы 83 человека. Большинство из них — взрослые, детей среди пострадавших — четверо. Для сравнения, в прошлые новогодние каникулы, с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023-го, в Петербурге произошло 2071 ДТП, в 49 из которых пострадали люди. Травмы тогда получили 62 человека, в том числе семеро детей. Смертельных аварий на праздниках в этом году, как и в прошлом, не произошло.

    В Ленинградской области за каникулы зафиксировали 850 дорожных аварий, в 25 из которых пострадали люди. Травмы получили 30 взрослых и трое несовершеннолетних. Еще четыре человека погибли, все — взрослые. Одно из смертельных ДТП произошло прямо в канун Нового года: вечером 31 декабря на 15-м километре дороги «Петербург — Матокса» столкнулись Renault и Toyota. В одной машине погибли 30-летний мужчина и его 28-летняя спутница, в другой пострадала второклассница.

    Помимо этого, петербургские полицейские за новогодние праздники отловили на дорогах города 220 пьяных водителей. Двадцать из них заработали уже не административный протокол, а уголовное дело о повторном вождении в пьяном виде.

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