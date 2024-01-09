Больше трех тысяч ДТП произошло в Петербурге за новогодние праздники

В ГИБДД Петербурга подвели аварийные итоги длинных новогодних выходных. За полторы недели с 29 декабря 2023 года по 8 января 2024-го на дорогах города зафиксировали 3004 ДТП. Это почти на тысячу больше, чем годом ранее.



Из трех тысяч аварий с пострадавшими были 68 ДТП, сообщает 9 января УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. В них получили травмы 83 человека. Большинство из них — взрослые, детей среди пострадавших — четверо. Для сравнения, в прошлые новогодние каникулы, с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023-го, в Петербурге произошло 2071 ДТП, в 49 из которых пострадали люди. Травмы тогда получили 62 человека, в том числе семеро детей. Смертельных аварий на праздниках в этом году, как и в прошлом, не произошло.