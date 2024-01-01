Пара из Петербурга разбилась в канун Нового года во Всеволожском районе

Смертельная авария произошла накануне вечером на 15-м километре автодороги «Петербург — Матокса» во Всеволожском районе Ленобласти. На трассе лоб в лоб столкнулись «Рено» и «Тойота».
Как стало известно «Фонтанке», в первом автомобиле от полученных травм скончались на месте 30-летний мужчина и его 28-летняя спутница, оба петербуржцы. Во второй машине, которой управлял 30-летний житель Мурманска, пострадала второклассница. В удовлетворительном состоянии она была доставлена в Токсовскую больницу.
По предварительным данным, виновником аварии был погибший водитель «Рено». Он неправильно рассчитал скорость, потерял управление и вылетел на встречку.