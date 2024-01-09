    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -4

    4 м/с, зап

    759мм

    100%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd89.69eur99.19

    В Петербурге ещё двое погибли, обварившись в собственной ванне. Женщина провела в ней два дня

    5676
    15 комментариев

    В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе скончались мужчина и женщина из Кировского и Выборгского районов Петербурга, попавшие в больницу с ожогами после мытья. Оба — ровесники, стало известно «Фонтанке» 9 января.

    По предварительным данным, 81-летний пенсионер оказался в кипятке в квартире на улице Червонного Казачества накануне Рождества. Тем же вечером его госпитализировали с ожогами, в понедельник мужчина умер.

    В этот же день скончалась его ровесница, которая обварилась ещё в середине декабря. Предварительно, женщина не смогла сама выбраться из ванны в квартире на проспекте Художников и пролежала в ней два дня, пока её не нашёл внук. Пострадавшую госпитализировали с ожогами 52% тела.

    1 января 80-летняя женщина перепутала краны и ошпарила ноги в другом доме на проспекте Художников. Она выжила. Для 52-летней жительницы Красногвардейского района гигиенические процедуры обернулись смертельными травмами 6 января.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ23

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close