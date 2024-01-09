В Петербурге ещё двое погибли, обварившись в собственной ванне. Женщина провела в ней два дня

В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе скончались мужчина и женщина из Кировского и Выборгского районов Петербурга, попавшие в больницу с ожогами после мытья. Оба — ровесники, стало известно «Фонтанке» 9 января.



По предварительным данным, 81-летний пенсионер оказался в кипятке в квартире на улице Червонного Казачества накануне Рождества. Тем же вечером его госпитализировали с ожогами, в понедельник мужчина умер.

В этот же день скончалась его ровесница, которая обварилась ещё в середине декабря. Предварительно, женщина не смогла сама выбраться из ванны в квартире на проспекте Художников и пролежала в ней два дня, пока её не нашёл внук. Пострадавшую госпитализировали с ожогами 52% тела.