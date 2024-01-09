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    Собачье мясо в Южной Корее запретили законодательно

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    Парламент Республики Корея 9 января принял законопроект, который запрещает разводить и забивать собак для употребления их в пищу. Наказывать за это станут не сразу, а спустя переходный период.

    За убийство собаки на мясо, согласно законопроекту, будет грозить до трех лет лишения свободы или штраф в 30 миллионов вон (около 2 миллионов рублей), сообщает газета «Чосон ильбо». За разведение собак на еду и распространение собачьего мяса предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет или штраф в 20 миллионов вон (около 1,4 миллиона рублей). Применять эти меры начнут через три года после опубликования закона. Наказание за поедание собак при этом в законопроекте отсутствует, добавляет издание.

    Фермы по разведению собак на мясо, бойни, дистрибьюторы собачьего мяса и заведения общественного питания, подававшие блюда из собачатины, при этом должны будут сообщить о своем бизнесе местным властям, а те, в свою очередь, оказать владельцам помощь в его закрытии или перепрофилировании. Законопроект был предложен совместно правящей и оппозиционной партиями.

    По данным властей, в настоящее время в Южной Корее работают около 1150 собачьих ферм, примерно 34 бойни и порядка 1600 кафе и ресторанов, в меню которых есть блюда из собачатины, пишет ТАСС.

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    Южная КореяСобачье мясо
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