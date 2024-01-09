Собачье мясо в Южной Корее запретили законодательно

Парламент Республики Корея 9 января принял законопроект, который запрещает разводить и забивать собак для употребления их в пищу. Наказывать за это станут не сразу, а спустя переходный период.



За убийство собаки на мясо, согласно законопроекту, будет грозить до трех лет лишения свободы или штраф в 30 миллионов вон (около 2 миллионов рублей), сообщает газета «Чосон ильбо». За разведение собак на еду и распространение собачьего мяса предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет или штраф в 20 миллионов вон (около 1,4 миллиона рублей). Применять эти меры начнут через три года после опубликования закона. Наказание за поедание собак при этом в законопроекте отсутствует, добавляет издание.