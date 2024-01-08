Куда пойти в Петербурге 8 января: орган и вибрафон, пейзажи Туркестана, притча Бертольда Брехта

В последний выходной можно успеть подарить себе что-то незабываемо красивое — особенно если поспешить: в 14.00 в одном из самых прекрасных интерьеров Петербурга — в Мальтийской капелле начнется концерт «Рождественская метель. Орган и вибрафон», в котором выступят Мария Лобецкая (орган, рояль, мелодика) и Павел Чижик (вибрафон, малый барабан, тарелки). В программе концерта — «Зима» из цикла «Времена года» Антонио Вивальди, «Времена года в Буэнос-Айресе» Астора Пьяццоллы и сюита Георгия Свиридова к кинофильму по повести Пушкина «Метель». 6+

Новогодние каникулы — время попробовать что-нибудь новое или взяться за хорошо забытое старое. Если этот пункт программы еще не выполнен, дамы, — можно рискнуть взяться за пяльцы. В своем филиале в «Севкабель Порту» Библиотека имени Маяковского проводит 15.00 занятие творческой мастерской «Вышивки». Его придумали как трибьют комиксу французской писательницы иранского происхождения Маржан Сатрапи, где женщины собираются в гостиной, чтобы с иронией обсудить стереотипы общества и выпить чая. «Роль» гостиной сыграет библиотека, а разговоры за мулине будут о книгах (но это по желанию). Ждут и заядлых рукодельниц, и тех, кто попробует это занятие впервые. Бесплатно, по регистрации. 12+

В корпусе Бенуа Русского музея заключительный день работает выставка «Павел Кузнецов», и на нее билетов еще достаточно. Это один из самых известных художников начала ХХ века, ученик Валентина Серова и Константина Коровина, и в музее показывают его пейзажи, которые относятся к 1910-м годам, когда художник начал творческие поездки по Заволжским степям и Туркестану, знакомясь с природой и бытом народов Востока. 6+



В Доме Радио еще можно успеть посмотреть выставку о композиторе, пианисте, основателе петербургской Консерватории Антоне Рубинштейне «Кажется, я играл один». Она трехчастна: сначала посетитель видит свидетельства безумной популярности Рубинштейна при жизни, изучая архивные документы XIX века, потом редкие воспоминания в веке ХХ и, наконец, актуальные поиски взвешенного восприятия этой фигуры. Выставка работает до 20.00, вход 100 рублей, льготникам бесплатно. Вход с Малой Садовой. 12+

