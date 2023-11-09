    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 5

    1 м/с, ю-з

    756мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd92.2eur98.44

    В Доме Радио откроется выставка о композиторе Антоне Рубинштейне

    420
    обсудить

    Проект «Кажется, я играл один» команда Дома Радио подготовила совместно с частной коллекцией К. И. Светаковой. Гостям расскажут о композиторе, пианисте, создателе системы музыкального образования в России.

    Фото: предоставлено организаторами
    ПоделитьсяПоделиться

    Ядром экспозиции станут вещи из частного собрания: вы увидите живописные и графические портреты Антона Рубинштейна, фотографии, периодику, нотные издания, письма, автографы, книги, монографии, критику и мемуары, памятные жетоны и медали, несколько скульптурных портретов и подборку концертных афиш конца XIX — начала XX века. Название выставки — отсылка к цитате девятилетнего (!) Рубинштейна после первого московского концерта в 1839 году.

    Экспозицию разделят на три части: сначала зрителям в музейном формате расскажут о прижизненной популярности Рубинштейна, затем вас ждёт зал, посвящённый «равнодушию» — периоду спада интереса к композитору в советское время. Ну а третий зал станет оммажем выставки к 150-летию композитора, которая в 1979 году прошла в отделе каталогизации Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы благодаря Татьяне Леонидовне Болычёвой, коллекционировавшей артефакты, связанные с композитором, и исследовавшей его жизнь.

    В Доме Радио отмечают противоречивость фигуры Антона Рубинштейна — одного из лучших пианистов своего времени, композитора, дирижёра, инициатора открытия первой русской консерватории. Вероятно, об этом герое в Доме Радио расскажут с присущей институции эффектностью.

    Фото: предоставлено организаторами
    ПоделитьсяПоделиться

    Выставка-посвящение Антону Рубинштейну «Кажется, я играл один» пройдёт в Доме Радио с 10 ноября 2023 по 10 января 2024 года. 12+

    Фото: предоставлено организаторами
    Фото: предоставлено организаторами

    По теме

    Дом радио
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close