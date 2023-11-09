В Доме Радио откроется выставка о композиторе Антоне Рубинштейне

Проект «Кажется, я играл один» команда Дома Радио подготовила совместно с частной коллекцией
Ядром экспозиции станут вещи из частного собрания: вы увидите живописные и графические портреты Антона Рубинштейна, фотографии, периодику, нотные издания, письма, автографы, книги, монографии, критику и мемуары, памятные жетоны и медали, несколько скульптурных портретов и подборку концертных афиш конца XIX — начала XX века. Название выставки — отсылка к цитате девятилетнего (!) Рубинштейна после первого московского концерта в 1839 году.
Экспозицию разделят на три части: сначала зрителям в музейном формате расскажут о прижизненной популярности Рубинштейна, затем вас ждёт зал, посвящённый «равнодушию» — периоду спада интереса к композитору в советское время. Ну а третий зал станет оммажем выставки к 150-летию композитора, которая в 1979 году прошла в отделе каталогизации Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы благодаря Татьяне Леонидовне Болычёвой, коллекционировавшей артефакты, связанные с композитором, и исследовавшей его жизнь.
В Доме Радио отмечают противоречивость фигуры Антона Рубинштейна — одного из лучших пианистов своего времени, композитора, дирижёра, инициатора открытия первой русской консерватории. Вероятно, об этом герое в Доме Радио расскажут с присущей институции эффектностью.
Выставка-посвящение Антону Рубинштейну «Кажется, я играл один» пройдёт в Доме Радио с 10 ноября 2023 по 10 января 2024 года. 12+