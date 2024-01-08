Автошкола с Илоной Накутис. Как завести машину зимой

Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

Специально для тех, кто недавно сел за руль, а до этого не имел с машиной никакого контакта, со страниц «Фонтанки» мастер спорта по авторалли Илона Накутис рассказала, как завести машину зимой.

Илона Накутис — мастер спорта по авторалли, призер чемпионата Европы 2001 года, чемпион России 2007 года, тренер высшей категории и руководитель Центра водительских тренингов «Драйв Класс».



Запустить двигатель в холод для новичка — все равно что сыграть в лотерею. Как правило, розыгрыш случается утром, когда мотор основательно промерз и загустело масло. Чаще всего причиной капризов двигателя становится слабый заряд аккумулятора — от холода плотность электролита повышается, сила пускового тока падает.



Перед тем как заводить машину, слабую батарею нужно разогреть. Илона Накутис рассказала, как это сделать. Важное замечание: перед началом запуска нужно отключить все приборы, потребляющие энергию, — аудиосистему, печку, подогрев сидений.



«Недостаточный заряд аккумулятора не обеспечивает необходимого запуска двигателя. По сути, АКБ в машине нужна только для того, чтобы запустить двигатель. Для того, чтобы облегчить этот процесс, стартеру, в том числе, следует сначала включить зажигание, но сразу не заводить. Затем включить дальний свет. Так вы возбуждаете всю электрическую сеть», — подсказывает Илона.

Если вы на механике, выжмите сцепление, попереключайте передачи — это поможет расшевелить масло в трансмиссии.

«Очень похоже на то, как вы потягиваетесь по утрам, когда просыпаетесь, — по телу бежит такая приятная энергия. Здесь такая же история — энергия от аккумулятора идет во все электрические системы в машине, и она как бы просыпается, активизируется. И когда вот это возбуждение прошло, мы можем смело заводить автомобиль. И он, если был в порядке, обязательно заводится», — подсказывает Илона.



Запускать стартер дольше 5 секунд не нужно, иначе можно посадить аккумулятор. Двигатель не завелся? Подождите минуту и повторите.

Если вы на механике, не торопитесь отпускать педаль сцепления сразу после завода, выждите полминуты. Отпускайте педаль плавно, чтобы мягко подключилась нейтраль.



Чтобы избежать утренних эксцессов, не забывайте проверить затяжку болтов на клеммах АКБ, иначе он не будет полностью подзаряжаться в процессе движения, а при запуске просто не будет хватать тока для полноценной искры.

