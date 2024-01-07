Семь пострадавших в пожарах за сутки: в Петергофе погибла женщина, с Суздальского увезли в больницу детей

За минувшие сутки в результате пожаров в Петербурге пострадали семь человек, в том числе двое детей, и один человек погиб. Об этом 7 января сообщает городское
«Фонтанка» писала об этих пожарах, а теперь стало известно, кто именно умер и пострадал. В вечернем квартирном пожаре в Петергофе погибла женщина. Оба пострадавших на Суздальском — дети. Оттуда, напомним, эвакуировали 36 взрослых и десять детей. Из четырехкомнатной горящей квартиры была спасена женщина, а в больницу попали
На Поэтическом бульваре, где был небольшой квартирный пожар, на двух квадратных метрах, мужчина получил отравление смесью дымов и ожоги. Ночью в частном доме в Петро-Славянке пострадали