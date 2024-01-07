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    Семь пострадавших в пожарах за сутки: в Петергофе погибла женщина, с Суздальского увезли в больницу детей

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    За минувшие сутки в результате пожаров в Петербурге пострадали семь человек, в том числе двое детей, и один человек погиб. Об этом 7 января сообщает городское ГУ МЧС.

    «Фонтанка» писала об этих пожарах, а теперь стало известно, кто именно умер и пострадал. В вечернем квартирном пожаре в Петергофе погибла женщина. Оба пострадавших на Суздальском — дети. Оттуда, напомним, эвакуировали 36 взрослых и десять детей. Из четырехкомнатной горящей квартиры была спасена женщина, а в больницу попали 10-летний мальчик и 8-летняя девочка — у обоих легкое отравление смесью дымов.

    На Поэтическом бульваре, где был небольшой квартирный пожар, на двух квадратных метрах, мужчина получил отравление смесью дымов и ожоги. Ночью в частном доме в Петро-Славянке пострадали 29-летний мужчина и 27-летняя женщина. А в квартирном пожаре в Павловске — две пожилые женщины 1962-го и 1937 годов рождения.

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    Комментарии 4

    Гость07 Янв 2024 в 19:08
    Пух хорошо горит
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