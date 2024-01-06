Десять детей и 36 взрослых эвакуировали из дома на Суздальском из-за опасности. Есть пострадавшие

В Выборгском районе Петербурга вечером 6 января пожар стал причиной эвакуации жильцов многоквартирного дома. На улицу в аномальный мороз выбежали почти 50 человек, среди которых 10 детей. Есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС.
Возгорание случилось по адресу: Суздальский проспект, дом 5, корпус 1. Сигнал о ЧП поступил на пульт спасателей в 20:11. В 4-комнатной квартире площадью 80 квадратных метров полыхала обстановка комнаты и коридора на площади 20 «квадратов».
«Из опасной зоны эвакуированы 46 человек, в том числе 10 детей», — говорится в сообщении.
На борьбу с огнем были направлены четыре пожарных расчёта (18 человек личного состава), они ликвидировали возгорание в 20:45. Обстоятельства пожара устанавливаются.
«По уточненной информации, в результате пожара пострадали два человека, госпитализированы в медицинское учреждение», — добавили в ГУ МЧС.
Примерно за час до этого в квартирном пожаре в Петергофе погиб человек.