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    Эвакуированные жильцы дома на Суздальском вернулись в квартиры после вынужденной прогулки в минус 20

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    Жители дома, эвакуированные в результате квартирного пожара на Суздальском проспекте, вернулись в теплые квартиры. Перебоев в связи с возгоранием нет, сообщили в администрации Выборгского района Петербурга вечером 6 января.

    Возгорание случилось сегодня вечером в одной из квартир по адресу: Суздальский проспект, дом 5, корпус 1. В результате пожара повреждения получила одна комната. Эвакуированные из соседних квартир жильцы вернулись домой.

    «Сети в доме работают штатно, дом отапливается, сейчас председатель ЖСК-1188 осуществляет поквартирный обход для выявления возможных проблем», - говорится в сообщении.

    Сигнал о ЧП в доме на Суздальском проспекте поступил на пульт спасателей в 20:11. В 4-комнатной квартире полыхала обстановка комнаты и коридора на площади 20 «квадратов». Из опасной зоны были эвакуированы 46 человек, в том числе 10 детей. Пострадали два человека.

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