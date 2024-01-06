Эвакуированные жильцы дома на Суздальском вернулись в квартиры после вынужденной прогулки в минус 20

Жители дома, эвакуированные в результате квартирного пожара на Суздальском проспекте, вернулись в теплые квартиры. Перебоев в связи с возгоранием нет, сообщили в администрации Выборгского района Петербурга вечером 6 января.
Возгорание случилось сегодня вечером в одной из квартир по адресу: Суздальский проспект, дом 5, корпус 1. В результате пожара повреждения получила одна комната. Эвакуированные из соседних квартир жильцы вернулись домой.
«Сети в доме работают штатно, дом отапливается, сейчас председатель ЖСК-1188 осуществляет поквартирный обход для выявления возможных проблем», - говорится в сообщении.
Сигнал о ЧП в доме на Суздальском проспекте поступил на пульт спасателей в 20:11. В 4-комнатной квартире полыхала обстановка комнаты и коридора на площади 20 «квадратов». Из опасной зоны были эвакуированы 46 человек, в том числе 10 детей. Пострадали два человека.