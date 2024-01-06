Эвакуированные жильцы дома на Суздальском вернулись в квартиры после вынужденной прогулки в минус 20

Жители дома, эвакуированные в результате квартирного пожара на Суздальском проспекте, вернулись в теплые квартиры. Перебоев в связи с возгоранием нет, сообщили в администрации Выборгского района Петербурга вечером 6 января.



Возгорание случилось сегодня вечером в одной из квартир по адресу: Суздальский проспект, дом 5, корпус 1. В результате пожара повреждения получила одна комната. Эвакуированные из соседних квартир жильцы вернулись домой.



«Сети в доме работают штатно, дом отапливается, сейчас председатель ЖСК-1188 осуществляет поквартирный обход для выявления возможных проблем», - говорится в сообщении.

