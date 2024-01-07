Пять человек пострадали от огня и дыма в Петербурге за ночь

Рождественская ночь в Петербурге оказалась богата на пожары. Есть пострадавшие.



За ночь и утро 7 января в канале городского ГУ МЧС появились семь сообщений о пожарах. Незадолго до полуночи загорелась двухкомнатная квартира на Поэтическом бульваре, 20/10 (Выборгский район). Огонь охватил 2 квадратных метра, его потушили в 23:56. Однако потребовалась помощь медиков: пострадал мужчина, его госпитализировали.



По два человека попали в больницу после пожаров в Петро-Славянке и в Павловске. В первом случае по всей площади горел жилой дом размером 6 на 6 метров на улице Бугровая, 13. Четыре расчёта тушили его с с 00:42 до 02:25 Во втором случае — квартира в доме11, корпус 1, на Березовой улице. Работали три пожарных расчёта с 4:57 до 5:59.

