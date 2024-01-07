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    Пять человек пострадали от огня и дыма в Петербурге за ночь

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    Рождественская ночь в Петербурге оказалась богата на пожары. Есть пострадавшие.

    За ночь и утро 7 января в канале городского ГУ МЧС появились семь сообщений о пожарах. Незадолго до полуночи загорелась двухкомнатная квартира на Поэтическом бульваре, 20/10 (Выборгский район). Огонь охватил 2 квадратных метра, его потушили в 23:56. Однако потребовалась помощь медиков: пострадал мужчина, его госпитализировали.

    По два человека попали в больницу после пожаров в Петро-Славянке и в Павловске. В первом случае по всей площади горел жилой дом размером 6 на 6 метров на улице Бугровая, 13. Четыре расчёта тушили его с с 00:42 до 02:25 Во втором случае — квартира в доме11, корпус 1, на Березовой улице. Работали три пожарных расчёта с 4:57 до 5:59.

    Без пострадавших обошлись утренние пожары в Сестрорецке, где на Гагаринская улице сгорела баня, и на Лиговском проспекте, 254, где огонь охватил 5 метров постройке 3 на 3 метра.

    Дважды тушили машины. Около половины второго на улице Профессора Попова, 30, горели кабина и моторный отсек «Газели». А около половины девятого на Бухарестской улице, 89, огонь повредил моторный отсек и салон «Опеля». В этих пожарах никто не пострадал.

    Вечером 6 января в квартирном пожаре в Петергофе погиб человек. А примерно через час на Суздальском проспекте из-за квартирного пожара эвакуировали 36 взрослых и десять детей, два человека были госпитализированы.

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