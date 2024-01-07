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    Рождество в цифрах: в богослужениях по всей России приняли участие более 1,4 млн человек

    2004
    60 комментариев

    В рождественских торжествах на территории России приняли участие более 1,4 миллиона человек. Об этом 7 января сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    «В торжествах в 6 тысячах населенных пунктов Российской Федерации приняли участие более 1,4 миллиона человек», — отметила она.

    В кафедральном соборе Храма Христа Спасителя в Москве присутствовало около 2,5 тысячи человек. Празднование также не обошло стороной новые регионы России, где в 72 населенных пунктах провели 167 рождественских мероприятий, в которых участвовали более 12,7 тысячи жителей.

    Порядок во время богослужений охраняли около 43 тысяч сотрудников полиции и Росгвардии, а также представители общественных формирований, добровольных народных дружин и частных охранных компаний. Безопасность дорожного движения обеспечивали сотрудники Госавтоинспекции. Ни одного нарушения общественного порядка не зафиксировано.

    Ранее «Фонтанка» писала, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью телеканалу «Россия-1» заявил, что Россия не должна отвергать покинувших страну после начала специальной военной операции, если они осознали свою ошибку и возвращаются на Родину.

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    РождествоМВД
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    Комментарии 60

    Гость07 Янв 2024 в 19:03
    Гундяю орден.
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