Рождество в цифрах: в богослужениях по всей России приняли участие более 1,4 млн человек

В рождественских торжествах на территории России приняли участие более 1,4 миллиона человек. Об этом 7 января сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.



«В торжествах в 6 тысячах населенных пунктов Российской Федерации приняли участие более 1,4 миллиона человек», — отметила она.

В кафедральном соборе Храма Христа Спасителя в Москве присутствовало около 2,5 тысячи человек. Празднование также не обошло стороной новые регионы России, где в 72 населенных пунктах провели 167 рождественских мероприятий, в которых участвовали более 12,7 тысячи жителей.

