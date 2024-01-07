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    Российское авторское общество требует полмиллиона с «Мутабора», где проходила «голая» вечеринка, и 2 миллиона с Киркорова

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    Общественная организация Российское авторское общество (РАО) подало в суд на владельца ночного клуба «Мутабор», компанию «Арт-центр» из-за музыкальных композиций, использованных заведением.

    Иск поступил в Арбитражный суд Москвы 28 декабря. Дата заседания по делу пока не назначена. Как сообщает 7 января ТАСС со ссылкой на источник в суде, РАО ранее заключило с «Мутабором» контракт на использование ряда музыкальных композиций. Общество утверждает, что клуб просрочил оплату за музыку и теперь требует с него компенсацию. Из электронной картотеки арбитражных дел следует, что общая сумма требований превышает 500 тысяч рублей.

    Также 28 декабря РАО подало в столичный арбитражный суд заявление к певцу Филиппу Киркорову. C него общество требует 2 миллиона рублей.

    Московский клуб «Мутабор» стал известен на всю страну после скандальной «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой. Мероприятие вызвало бурные общественные обсуждения и осуждение со стороны радикальных патриотов. После этого у замеченных на тусовке звезд стали отменяться предновогодние концерты и корпоративы. По разным оценкам, они потеряли от 15 до 50 миллионов рублей каждый, а репер VACÍO (Николай Васильев), который пришел на вечеринку в одном носке, сначала получил 15 суток ареста, а затем еще 10 суток.

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