Трамп обходит Байдена? Почему 60-е выборы в США — самые непредсказуемые в истории

Дмитрий Духанин/«Коммерсантъ» Фото: Поделиться Поделиться





Демократы всеми способами пытаются снять с выборов в ноябре 2024 года Дональда Трампа — основного противника Джо Байдена. Сейчас в разных штатах республиканцы судятся за его допуск к праймериз. Политологи говорят, что это только повысит на пару пунктов его рейтинг.





О вероятных и невероятных прогнозах «Фонтанка» поговорила с политологом-американистом Малеком Дудаковым.

— Малек, демократам пока не удается отодвинуть от участия в выборах Дональда Трампа, несмотря на усилия. Они завалили суды в разных штатах исками с требованием не допустить его даже до праймериз. Им это удастся?



— Трампу запретили участвовать в праймериз в Колорадо https://www.fontanka.ru/2023/12/20/73038191/, и в некоторых других штатах демократы пытаются пойти по тому же пути. Я все-таки считаю, что ему, скорее всего, удастся отбиться. Через Верховный суд или еще каким-нибудь образом он получит право участвовать в праймериз. У республиканцев он практически абсолютный лидер сейчас — рейтинг под 70%.



Праймериз у республиканцев начнется уже 15 января — будет голосовать Айова, у демократов они тоже проходят.

— Несмотря на явные проблемы со здоровьем и возраст Байдена, демократы все-таки поставили на него.

— У них, конечно, идут баталии и дискуссии: некоторые считают, что Джо Байден неспособен избраться на второй срок из-за возрастных когнитивных проблем, которые уже очевидны, и низких рейтингов. Но сам Джо Байден, судя по всему, хочет идти на выборы. И остается все меньше времени, чтобы всерьез реализовать какой-то сценарий его замены. Он уже участвует в праймериз, а после голосования внезапно менять Байдена на кого-то, за кого вообще никто не голосовал, будет выглядеть некрасиво и гарантирует поражение демократам.



Поэтому мы с высокой долей вероятности увидим повторение выборов 2020 года, а именно противостояние Дональда Трампа и Джо Байдена.

— А если нафантазировать так, что сойдут с дистанции Байден или Трамп, смогут ли кандидаты от третьих партий Корнел Уэст или Роберт Кеннеди составить одному из лидеров хоть какую-то конкуренцию? Как вообще будут развиваться события при таком сценарии?



— На этих выборах есть довольно сильные третьи кандидаты в лице Роберта Кеннеди, у которого рейтинг в районе 15%, и Корнела Уэста — левого кандидата-активиста, у него рейтинг 5–7%. Другие — менее значимые кандидаты. Но они будут отрывать голоса у двух основных лидеров, и, конечно, это будет еще один дополнительный фактор неопределенности — фактор хаоса в президентской гонке.



Несмотря на то, что Роберт Кеннеди имеет довольно неплохой рейтинг для третьих кандидатов в Америке — некоторые опросы дают ему даже 18%, он все равно остается маргинальным кандидатом, как и Корнел Уэст. Реальных шансов на победу нет ни у того, ни у другого. У них очень маленькие предвыборные штабы, они тратят на кампанию очень мало денег. Нет, не победят они.

В фантастическом сценарии, по которому сойдут с дистанции лидеры республиканцев или демократов, те просто найдут себе других кандидатов. Команда Байдена в таком случае, наверное, поставит на Камалу Харрис, вряд ли станут искать кого-то другого. Конечно, есть варианты типа Гретхен Уитмер, губернатора штата Мичиган, или Гэвин Ньюсом, губернатора Калифорнии. Но это совсем нереалистичный сценарий.



То же самое у республиканцев: если с Трампом что-то происходит, основная борьба развернется между Роном Десантисом, губернатором Флориды, который сейчас занимает второе место в опросах, и Никки Хейли, экс-губернатором штата Южная Каролина, — у нее третье место. Допускаю, что в таком случае у Десантиса шансов чуть побольше, чем у Хейли.

Но что касается замены, то она должна быть своевременной. Если это произойдет, например, в ближайшее время или в рамках праймериз, то, конечно, никаких проблем заменить Трампа нет, просто Десантис или Хейли победят в большинстве штатов вместо него. Но если это случится после праймериз, это будет означать серьезный партийный кризис. И на партийной конференции в августе республиканцам придется экстренно выбрать кого-то компромиссного. Это будет для них сильный удар.



— Учитывая, что демократы пытаются остановить Трампа любыми способами, это не так уж невероятно звучит.

— На декабрь 2023 года Дональда Трампа можно было назвать фаворитом. В 16 из 20 последних опросов он обходил Джо Байдена. Но до выборов 11 месяцев, еще многое может поменяться. С марта стартуют судебные слушания по всем уголовным делам, связанным с Трампом. И это может иметь негативные последствия для него. Плюс суды по поводу допуска/недопуска к праймериз в разных штатах, они тоже отнимают силы и время.

Конечно, основные опасения связаны с тем, что по какому-то из уголовных дел может быть вынесен вердикт до выборов. Если, скажем, за несколько недель до них или почти накануне, в октябре, Трампа признают виновным по какому-то из четырех уголовных дел, которые против него возбуждены, это может подорвать его позиции, отвернуть от него часть избирателей. Такой исход показывают отдельные опросы. И эта неопределенность не дает сейчас возможности уверенно прогнозировать результаты выборов.



— Почему в России ждут результатов выборов-2024 в США? Мы думаем, что с избранием Трампа на пост президента изменятся отношения между нашими странами, что Америка перестанет поддерживать Украину в конфликте?

— Если Трамп побеждает на выборах, в отношениях между нашими странами многое будет зависеть от того, как проходит СВО, какая будет ситуация на поле боя и что будет происходить в мировой политике. Он из тех людей, которые принимают решения, исходя из реалий. Например, если будет очевидно, что Украина проигрывает, шансов на победу нет, конечно, у Трампа будет мотивация поскорее с нами договориться. Возможно, заморозить конфликт, а может, и некоторые санкции снять в обмен на какие-то уступки с нашей стороны в рамках противостояния Америки с Китаем. Он точно будет пытаться маневрировать.

— А что будет происходить в отношениях между Европой и США?



— Мы помним, что во время первого президентского срока Трампа отношения были скверными. Думаю, что в своем втором сроке он вернет все тарифы, которые отменил Байден. Торговые войны обострятся снова. А процессы, что мы наблюдаем сейчас с выводом европейских производств в Америку, ускорятся.



Байден на самом деле тоже довольно жестко ведет себя в отношении Европы, но Трампа вообще ничто не сдерживает, он будет бить европейцев наотмашь, видя их слабость и неспособность отвечать.

Ну а европейцы в некоторых вопросах отвечать будут. В частности, с тем, что связано с налогом на американские цифровые монополии, они и сейчас принимают антимонопольные решения в отношении американских IT-гигантов.

— У Трампа, кстати, и другое видение решения конфликтов на Ближнем Востоке в сравнении с нынешним Белым домом.



— Война между Израилем и ХАМАС завершится до выборов в США. Если президентом в ноябре 2024-го станет Трамп, он будет продолжать политику, которую вел на первом сроке. То есть пытаться договориться с Саудовской Аравией, другими странами. Для него важно восстановить Авраамовы соглашения (договоры о нормализации отношений. — Прим. ред.) между Израилем и монархиями залива и строить на них свою ближневосточную политику.

— Если сейчас, когда предвыборная гонка только начинается, отношения между двумя политическими силами уже накалены, то что будет после 5 ноября, когда объявят ее победителя?



— Допускаю, что могут быть снова всплески политического насилия. Массовые выступления, беспорядки. Скорее всего, проигравший кандидат не признает итоги выборов и будет выводить своих сторонников на улицы. То, что было в 2020 году, повторится и снова выльется в затяжной политический кризис. С разборами в отдельных штатах, пересчетами, пересудами, попытками через суд оспорить итоги выборов и так далее.

