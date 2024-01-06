Куда пойти в Петербурге 6 января: поезд Деда Мороза, стереофотография, 7Б

В Сочельник можно полюбоваться на волшебный поезд Деда Мороза, послушать рождественские мелодии и отправиться в дореволюционный Петербург — и это лишь несколько вариантов.
Если по порядку: поезд Деда Мороза уже этим утром прибыл на станцию Новый Петергоф, где простоит до 20:30 (вечерний проезд обратно в Петербург можно будет снять в Стрельне в 21:55, в Лигово — в 22:05, на Ленинском проспекте — в 22:15, на Броневой — в 22:20, на Волковской — в 22:40), на следующий день поездка повторится, за деталями можно смотреть на странице в «ВКонтакте». Если окажетесь в Новом Петергофе, можно будет посмотреть на этот новогодний сюрприз из Великого Устюга вблизи и даже попасть внутрь (открыты для свободного посещения в порядке очереди вагоны №11, где лавка и фото-купе, а также №12 и 13 — рестораны северной кухни). Ну или можно прокатиться там же на украшенном катке. Выход Деда Мороза к людям — 6 января в 14:50, 7 января — в 13:30.
В другом пригороде Петербурга продолжается фестиваль «Новогодняя кутерьма в Гатчине» (0+). Сегодня там в 16:00 запланирован концерт-фантазия на темы рождественских песен. В программе — музыка Штрауса, Крейслера, Чаплина, Уэббера и Манчини. Ну и, конечно, вся основная фестивальная программа во дворце: мастерская по декорированию веера (13:00, 14+), музыкально-хореографическая история «Приключения Новогодней Ёлки» (14:00), «Бал-шутка» (15:30), интерактивное представление «Танцуем и поем хором с Дедом Морозом».
Если остаетесь в городе, можно сходить в музейно-выставочный центр «Росфото». Там проходит сразу несколько выставок: до 14 января показывают стереофотографию с 1870-го по 1930 год (выставка «Зачем нам два глаза?»), а также выставки «Дачная жизнь. Фотографии конца XIX — начала XX века» (до 14 января) и «Ленинград — Петербург в объективе Сергея Компанийченко» (до 4 февраля).
А погрузиться в мир кино можно на «Ленфильме» на бесплатной выставке памяти режиссера Виталия Мельникова, снявшего такие фильмы, как «Начальник Чукотки», «Мама вышла замуж», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Бедный, бедный Павел» и другие.
120-летию великого дирижера и педагога Ильи Мусина, воспитавшего всю плеяду дирижеров Советского Союза и России (Темирканов, Гергиев, Канторов, Курентзис, Сохиев, Синайский, Поляничко, Титов, Чернушенко), посвящен вечер в Концертном зале Мариинского театра. В 19:30 зазвучат сочинения Римского-Корсакова, Чайковского, Рахманинова. Солистка — Альбина Шагимуратова, за дирижерским пультом — Валерий Гергиев. 6+
Ну а современную музыку можно послушать, например, в БКЗ «Октябрьский», где сегодня в 19:00 — концерт гитариста ДиДюЛя (12+), или в клубе Jagger, где в 20:00 выступает группа 7Б (16+).