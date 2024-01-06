Куда пойти в Петербурге 6 января: поезд Деда Мороза, стереофотография, 7Б

В Сочельник можно полюбоваться на волшебный поезд Деда Мороза, послушать рождественские мелодии и отправиться в дореволюционный Петербург — и это лишь несколько вариантов.



Если по порядку: поезд Деда Мороза уже этим утром прибыл на станцию Новый Петергоф, где простоит до 20:30 (вечерний проезд обратно в Петербург можно будет снять в Стрельне в 21:55, в Лигово — в 22:05, на Ленинском проспекте — в 22:15, на Броневой — в 22:20, на Волковской — в 22:40), на следующий день поездка повторится, за деталями можно смотреть на странице в «ВКонтакте». Если окажетесь в Новом Петергофе, можно будет посмотреть на этот новогодний сюрприз из Великого Устюга вблизи и даже попасть внутрь (открыты для свободного посещения в порядке очереди вагоны №11, где лавка и фото-купе, а также №12 и 13 — рестораны северной кухни). Ну или можно прокатиться там же на украшенном катке. Выход Деда Мороза к людям — 6 января в 14:50, 7 января — в 13:30.

