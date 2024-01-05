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    Петербург продолжит собирать подписи за Путина, хотя в России уже собрали больше 500 тысяч

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    В Петербурге продолжат собирать подписи в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. Об этом 5 января «Фонтанке» сообщила глава исполкома ОНФ Екатерина Машкова.

    По ее словам, первую партию подписей отвез в Москву вместе с волонтерами доверенное лицо кандидата ректор СПбГУ Николай Кропачев. «В доставленной партии — подписи, собранные в Петербурге. Это первая часть, доставленная из нашего региона. Сбор подписей будет продолжаться до 25 января», — заявила Машкова. Сколько именно Петербург сдал подписей, она не уточнила.

    Ранее сообщалось, что подписи в Москву отправили 19 регионов. Это Москва, Санкт-Петербург, Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская и Ленинградская области. Как писал ТАСС, 30 декабря было собрано уже 500 тысяч подписей.

    По закону самовыдвиженцу для регистрации кандидатом на выборах нужно собрать 300 тысяч подписей, при этом не более 7,5 тысячи в каждом регионе.

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