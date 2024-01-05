ТАСС: в избирательный штаб Путина поступили подписи из 19 регионов

Подписи из 19 регионов России поступили в избирательный штаб кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина, 5 января передает ТАСС.
Коробки с подписями привезли волонтеры. В очередной партии — подписи, собранные в Петербурге, Москве, Ленобласти, а также Белгородской, Брянской, Владимирской областях, а также Ивановской области, Воронежской, Калужской, Курской, Костромской, Рязанской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Тверской и Ярославской областях. Подписи предстоит проверить юристам, уточнили в пресс-службе штаба.
На данный момент собрано более 500 тысяч подписей, первая партия поступила в штаб из Московской области 30 декабря.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, как проходил сбор подписей за выдвижение Владимира Путина в президенты РФ в ТРК «Сити Молл» в Приморском районе Петербурга.