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    ТАСС: в избирательный штаб Путина поступили подписи из 19 регионов

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    Подписи из 19 регионов России поступили в избирательный штаб кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина, 5 января передает ТАСС.

    Коробки с подписями привезли волонтеры. В очередной партии — подписи, собранные в Петербурге, Москве, Ленобласти, а также Белгородской, Брянской, Владимирской областях, а также Ивановской области, Воронежской, Калужской, Курской, Костромской, Рязанской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Тверской и Ярославской областях. Подписи предстоит проверить юристам, уточнили в пресс-службе штаба.

    На данный момент собрано более 500 тысяч подписей, первая партия поступила в штаб из Московской области 30 декабря.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, как проходил сбор подписей за выдвижение Владимира Путина в президенты РФ в ТРК «Сити Молл» в Приморском районе Петербурга.

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