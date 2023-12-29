    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -6

    2 м/с, ю-в

    749мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.3eur100.55

    В Петербурге люди в оранжевых жилетках встали в очередь, чтобы поставить подпись за выдвижение кандидата в президенты

    2042
    29 комментариев

    Коммунальщики выстроились в очередь в ТРК «Сити Молл» в Приморском районе, чтобы поставить свою подпись за выдвижение Владимира Путина в президенты РФ.

    Наплыв людей у точки сбора подписей заметили в пятницу, 29 декабря, около 10 утра. Всего в очереди стояли около 40 человек, среди которых были не только дворники, но и другие петербуржцы.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Накануне в торговом центре видели примерно такое же количество желающих подписаться. Очереди также заметили у стойки в Гостином дворе и у станции метро «Пушкинская».

    Сбор подписей за выдвижение Владимира Путина в президенты стартовал в Петербурге 23 декабря. В городе развернули 39 пунктов, сообщает штаб Общенародного фронта. Подписи принимают ежедневно во всех районах: в торговых центрах, метро, магазинах, а также в главном офисе Народного фронта на улице Марата. Для того чтобы оставить подпись, необходимо быть совершеннолетним и предъявить паспорт с петербургской пропиской.

    Как самовыдвиженец Владимир Путин должен собрать как минимум 300 тысяч подписей до 30 января — за 45 дней до начала выборов. Они пройдут 15–17 марта 2024 года.

    Подробнее о том, кто еще подал документы в ЦИК и стал «кандидатом в кандидаты», читайте в нашем материале.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ12
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 28

    Гость29 Дек 2023 в 12:17
    Шапито)))
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    29
    close