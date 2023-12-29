Коммунальщики выстроились в очередь в ТРК «Сити Молл» в Приморском районе, чтобы поставить свою подпись за выдвижение Владимира Путина в президенты РФ.



Наплыв людей у точки сбора подписей заметили в пятницу, 29 декабря , около 10 утра . Всего в очереди стояли около 40 человек , среди которых были не только дворники, но и другие петербуржцы.