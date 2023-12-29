Коммунальщики выстроились в очередь в ТРК «Сити Молл» в Приморском районе, чтобы поставить свою подпись за выдвижение Владимира Путина в президенты РФ.
Наплыв людей у точки сбора подписей заметили в пятницу,
Накануне в торговом центре видели примерно такое же количество желающих подписаться. Очереди также заметили у стойки в Гостином дворе и у станции метро «Пушкинская».
Сбор подписей за выдвижение Владимира Путина в президенты стартовал в Петербурге
Как самовыдвиженец Владимир Путин должен собрать как минимум
Подробнее о том, кто еще подал документы в ЦИК и стал «кандидатом в кандидаты», читайте в нашем материале.