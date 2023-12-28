Кто и как в Петербурге подписывается за Путина

В Петербурге 23 декабря стартовал сбор подписей за выдвижение Владимира Путина в президенты России. Всего в городе развернули 39 пунктов, сообщил штаб Общенародного фронта. Подписи готовы принимать каждый день, даже вечером 31 декабря, во всех районах города. «Фонтанка» посетила некоторые из них и поговорила с горожанами, которые пришли туда. Подписи за выдвижение действующего главы государства принимают в торговых центрах, метро, магазинах, а также в главном офисе «Народного фронта» на улице Марата. В последнем «Фонтанку» заверили, что открыты для приема горожан с 10 до 18 часов без перерывов.

«Будет работать и 30-го, и 31-го. Вчера, в первый день сбора голосов, наш офис посетило около 50 человек. Сегодня людей чуть меньше, но работа ведется активно. Среди пришедших процентов 40% — молодежь. Приходили даже 18-летние ребята», — рассказали в офисе.

Желающие проголосовать действительно приходят в офис ОФН, в чем убедилась «Фонтанка». В основном это люди пожилого возраста. Некоторые из них выразили недовольство тем, что информации о пунктах сбора подписей недостаточно, а их поиск вызывает затруднение.

«Еле нашли вас, информации мало, хоть стрелки рисуйте! — рассказала пожилая пара. — Но мы нашли, хотим подпись оставить». Другой мужчина пришел с нестандартным заявлением: «Хочу быть полезным», после чего поделился подробностями своего визита с «Фонтанкой».

Поделиться Поделиться





«Я решил не тянуть, а пункт нашел быстро. Куча информации же в интернете, это не проблема, если желание есть», — рассказал петербуржец.

Утром в четверг корреспондент «Фонтанки» увидел очередь желающих оставить подпись у стойки в Гостином дворе. Но к часу дня, когда корреспондент вернулся туда, расписаться оказалось негде.

Поделиться Поделиться





После, вероятно, еще один обеденный перерыв «Фонтанка» застала у станции метро «Пушкинская», адрес которой также указан в официальном списке стендов.



В Приморском районе Петербурга читатели «Фонтанки» заметили очередь более чем из 40 человек, выстроившихся у точки сбора подписей в ТРК «Сити Молл». В их числе — сотрудники госучреждения «Пиларн», мужчина в галстуке, пенсионеры и родители с детьми.