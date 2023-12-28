    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -5

    2 м/с, ю-з

    756мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.3eur100.55

    Кто и как в Петербурге подписывается за Путина

    2709
    35 комментариев

    В Петербурге 23 декабря стартовал сбор подписей за выдвижение Владимира Путина в президенты России. Всего в городе развернули 39 пунктов, сообщил штаб Общенародного фронта. Подписи готовы принимать каждый день, даже вечером 31 декабря, во всех районах города. «Фонтанка» посетила некоторые из них и поговорила с горожанами, которые пришли туда.

    Подписи за выдвижение действующего главы государства принимают в торговых центрах, метро, магазинах, а также в главном офисе «Народного фронта» на улице Марата. В последнем «Фонтанку» заверили, что открыты для приема горожан с 10 до 18 часов без перерывов.

    «Будет работать и 30-го, и 31-го. Вчера, в первый день сбора голосов, наш офис посетило около 50 человек. Сегодня людей чуть меньше, но работа ведется активно. Среди пришедших процентов 40% — молодежь. Приходили даже 18-летние ребята», — рассказали в офисе.

    Желающие проголосовать действительно приходят в офис ОФН, в чем убедилась «Фонтанка». В основном это люди пожилого возраста. Некоторые из них выразили недовольство тем, что информации о пунктах сбора подписей недостаточно, а их поиск вызывает затруднение.

    «Еле нашли вас, информации мало, хоть стрелки рисуйте! — рассказала пожилая пара. — Но мы нашли, хотим подпись оставить». Другой мужчина пришел с нестандартным заявлением: «Хочу быть полезным», после чего поделился подробностями своего визита с «Фонтанкой».

    ПоделитьсяПоделиться

    «Я решил не тянуть, а пункт нашел быстро. Куча информации же в интернете, это не проблема, если желание есть», — рассказал петербуржец.

    Утром в четверг корреспондент «Фонтанки» увидел очередь желающих оставить подпись у стойки в Гостином дворе. Но к часу дня, когда корреспондент вернулся туда, расписаться оказалось негде.

    ПоделитьсяПоделиться

    После, вероятно, еще один обеденный перерыв «Фонтанка» застала у станции метро «Пушкинская», адрес которой также указан в официальном списке стендов.

    В Приморском районе Петербурга читатели «Фонтанки» заметили очередь более чем из 40 человек, выстроившихся у точки сбора подписей в ТРК «Сити Молл». В их числе — сотрудники госучреждения «Пиларн», мужчина в галстуке, пенсионеры и родители с детьми.

    В ОНФ напомнили, что желающему оставить подпись должно быть больше 18 лет, при себе необходимо иметь паспорт с пропиской в Петербурге. Как самовыдвиженец Владимир Путин должен собрать как минимум 300 тысяч подписей до 30 января — за 45 дней до начала выборов, которые в 2024 году назначены на 15–17 марта. При этом в Петербурге, как и в любом другом регионе, ему надо собрать не более 7,5 тысячи подписей.

    ЛАЙК9
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 35

    Гость28 Дек 2023 в 20:29
    ....идут и ладно!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    35
    close