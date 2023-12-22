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    В Петербурге открылся штаб Владимира Путина

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    В Петербурге открыли избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина. О его открытии сообщил телеканал «Санкт-Петербург» и вице-губернатор Борис Пиотровский.

    Сопредседателями штаба стали ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов, глава общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев и социальный координатор петербургского филиала фонда «Защитники Отечества» Евгений Шувалов. Последний — бывший участник спецоперации, получивший ранение.

    Волобуев в прошлые выборы уже был сопредседателем штаба Путина. Возглавляемая Волобуевым ветеранская организация существует более 30 лет. Занимается в основном проведением мероприятий для пожилых людей и их социальной поддержкой. Он регулярно поддерживает действия властей, участвует в патриотических концертах.

    По данным «Фонтанки», публичных сопредседателей штаба выбирали несколько дней, согласовывая кандидатуры. Штабу предстоит собрать подписи для выдвижения Владимира Путина самовыдвиженцем.

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