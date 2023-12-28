ЦИК завершил прием документов от самовыдвиженцев на выборы президента: кто последние четыре счастливчика

Центризбирком России завершил прием документов о регистрации групп избирателей, созданных в поддержку самовыдвиженцев на выборах президента России. Последними «кандидатами в кандидаты» стали Анатолий Баташев, Иван Отраковский, Рада Русских и Александра Тищенко, сообщает телеграм-канал ЦИКа.

Фото: ЦИК России Поделиться Поделиться





Анатолий Батышев — блогер-эколог, председатель Московской областной экологической общественной организации «ЭКОСИЛА 50». В нулевые годы он работал на Первом канале редактором информационно-аналитических программ «Здесь и сейчас» и «Времена». В разные годы руководил несколькими региональными проектами, возглавлял пресс-службу в Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям. В 2018 году основал движение «ЭКОСИЛА 50».

Лауреат премий «ТЭФИ», «Золотое перо», «Профессиональная команда страны», «Наше Подмосковье». Участвует в создании в Балашихе православного храма св. прп Сергия Радонежского и создает парк в Кучино, говорится на сайте РАСО.



Иван Отраковский — командир «Армии защитников Отечества», «организации единения народа и армии», следует из данных сайта организации. Свою военную карьеру начал с прохождения срочной службы на Северном флоте в 1992 году. В 1993–1997 годах учился в Санкт-Петербургском высшем общевойсковом командном училище имени С. М. Кирова . Участник боевых действий в Чечне, руководитель группы антиснайперов с позывным «Ахиллес». В 2011 году создал и возглавил православное движение «Святая Русь». Имеет боевые награды: орден Мужества, медаль к ордену «За заслуги перед Отечеством» 2 степени (с мечами), медаль «300 лет флоту», медаль «За воинскую доблесть».

Рада Русских — блогер из Екатеринбурга. В 2019 году в интервью YouTube-каналу «Не принято обсуждать» заявила, что не понимает, почему люди держатся за семейственность и отношения. Она окончила Уральскую государственную архитектурную академию по специальности «Дизайнер одежды», тогда же начала совмещать учебу и работу визажистом. Девушка проходила стажировку у Валентина Юдашкина и Игоря Чапурина, работала в глянцевых журналах Life and Beauty и Fashion Week. Русских работала визажистом в «Золотом яблоке», а затем основала косметический бренд Gedonist.cosmetics.

В Санкт-Петербурге Русских основала Центр волновой диагностики в особняке графа Голицына на набережной реки Мойки.

Александра Тищенко по образованию инженер, окончила Амурский госуниверситет, в 2004 году присуждена ученая степень кандидата технических наук, до 2007 года работала в ОАО «ВНИИЭ» ведущим научным сотрудником, с 2007 года стала заместителем гендиректора АО «Электросетьстройпроект», сообщается на сайте участника предвыборной кампании. Тищенко замужем, воспитывает трех детей. Является председателем родительского комитета московского совета профсоюзов. В 2023 году получила статус независимого эксперта при Минюсте по антикоррупционной экспертизе НПА. Участвовала на выборах мэра Москвы, однако не прошла муниципальный фильтр.

У ЦИК есть пять дней на рассмотрение документов. В случае положительного решения самовыдвиженцы смогут начать сбор подписей в свою поддержку. Им нужно набрать не менее 300 тысяч подписей и предоставить их в комиссию до 31 января.



Выборы пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 года. Также в ЦИК подали документы Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди») и Владимир Путин (самовыдвиженец), Ирина Свиридова («Демократическая партия России»), Борис Надеждин («Гражданская инициатива»). ЦИК подтвердил, что доверенными лицами Путина на выборах президента стали 346 человек, среди которых — дирижер Юрий Башмет, певец Shaman, телеведущая Юлия Барановская, певицы Лариса Долина и Полина Гагарина, лыжница Елена Вяльбе. 23 декабря в штабе Народного фронта начался сбор подписей в поддержку кандидатуры Путина.