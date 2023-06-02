На даче Месмахера начались противоаварийные работы. Здание обезопасят от вандалов, протечек и обрушений

На даче Месмахера в Шуваловском парке начались первоочередные противоаварийные работы. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба КГИОП.
Откорректированная рабочая документация поступила в ведомство в апреле 2023 года. В мае КГИОП выдал разрешение. В ходе работ починят кровлю (для ее защиты сначала возведут временную), аварийные участки усилят временными конструкциями, отремонтируют водосток и обезопасят здание от проникновения внутрь посторонних.
Ранее арбитражный суд Свердловской области согласился с требованиями петербургского комитета по охране памятников и обязал владельца дачи Месмахера (она же «Желтая дача») провести первоочередные противоаварийные работы и законсервировать памятник.
В сентябре 2020 года дачу на аукционе приобрела предпринимательница Рада Русских. Но после этого состояние здания сильно ухудшилось. Проверка КГИОП в апреле 2022 года выявила деформацию деревянных конструкций в отдельных местах, венцы и обшивку поразила гниль, дверные и оконные проемы перекосились. Перекрытия в северной части дачи частично обрушены, в кровле образовались сквозные дыры, потолки с розетками повреждены из-за протечек.
До этого КГИОП также пытался заставить привести памятник в порядок и предыдущего пользователя — Институт токов высокой частоты имени
Дача Георга Месмахера, которую также называют «Желтой дачей», была построена в 1870–1902 годах по проекту брата владельца, архитектора Максимилиана Месмахера. Это единственная в России его дачная деревянная постройка, сохранившаяся практически без изменений. Она принадлежала входящему в Ростех Всероссийскому научно-исследовательскому институту токов высокой частоты имени Вологдина, который не смог заботиться о ее состоянии. В кровле образовались дыры, флигели и пристройки завалились. Собственник не раз пытался продать проблемный непрофильный актив на торгах.