В Петербурге откроют три детских сада, школу и две поликлиники. Здания под них чиновники выкупят у застройщиков

В 2024 году в четырех районах города — Василеостровском, Невском, Красносельском и Выборгском — появятся три новых детских сада, школа, а также детская и взрослая поликлиники. Об этом сообщили 5 января в Смольном. Постановления Правительства о выделении средств для выкупа у застройщика в собственность города зданий подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.



В Василеостровском районе детский сад № 39 на 320 мест появится на набережной Миклухо-Маклая, по адресу д. 1, корп. 2, строение 1. Нежилое здание площадью 5 328,7 кв. м город выкупит у застройщика «ЛСР. Недвижимость-Северо-Запад». Как отмечают чиновники, на намывных территориях мест в детский сад ожидают 207 семей.