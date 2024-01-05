В Петербурге откроют три детских сада, школу и две поликлиники. Здания под них чиновники выкупят у застройщиков

В 2024 году в четырех районах города — Василеостровском, Невском, Красносельском и Выборгском — появятся три новых детских сада, школа, а также детская и взрослая поликлиники. Об этом сообщили 5 января в Смольном. Постановления Правительства о выделении средств для выкупа у застройщика в собственность города зданий подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.
В Василеостровском районе детский сад № 39 на 320 мест появится на набережной Миклухо-Маклая, по адресу д. 1, корп. 2, строение 1. Нежилое здание площадью 5 328,7 кв. м город выкупит у застройщика «ЛСР. Недвижимость-Северо-Запад». Как отмечают чиновники, на намывных территориях мест в детский сад ожидают 207 семей.
В Невском районе детский сад № 77 на 140 воспитанников откроют в корпусе 2 дома № 9 по Архивной улице. В здании предусмотрят 2 группы раннего возраста и 6 общеразвивающих групп. Средняя общеобразовательная школа № 707 площадью 31 211 квадратов появится в соседнем, третьем корпусе того же дома № 9 по Архивной улице. Учебное заведение рассчитано на 1 650 мест.
Оба здания город выкупит у застройщика «ЛСР. Недвижимость-Северо-Запад»
В МО «Сосновая Поляна» Красносельского района под детский сад город выкупит у застройщика здание площадью 4 475 кв. м, расположенное в корпусе 2/1 дома 21 по проспекту Буденного. Здесь планируют разместить детский сад № 95 «Подсолнух», который примет 574 воспитанника.
В поселке Парголово Выборгского района детская поликлиника № 71 на 384 посещения в смену появится в доме № 6 по по Толубеевскому проезду. Рядом, в доме 8, откроют поликлинику № 117, рассчитанную на 960 посещений в смену. В здании общей площадью 22 тысячи кв. м также разместят женскую консультацию и отделение скорой помощи. Обе поликлиники будут работать внутри жилой застройки комплекса «Северная долина», здания под них выкупят у застройщика «Главстрой Санкт-Петербург».
К 1 сентября 2023 года в Петербурге открылись 22 новые школы, а строители успели сдать в эксплуатацию 12 школ, 14 детских садов и три учреждения, где совмещены сад и школа. По данным комитета по строительству, большую часть соцобъектов застройщики возвели за свой счет.