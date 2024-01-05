    Сейчас

    -24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -28

    1 м/с, вос

    760мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd89.69eur99.19

    В Петербурге обещают потепление, но ждать его еще четыре дня

    4617
    10 комментариев

    Аномально морозный антициклон, во власти которого находится Петербург, сдаст позиции ко вторнику, 9 января, следует из прогнозов Gismeteo, Яндекс.Погода и Гидрометцентра России.

    Как сообщает Гидрометцентр, во вторник воздух прогреется до 0 градусов днем и до -6 ночью. Потеплеет настолько, что возможен даже дождь со снегом.

    Чуть менее оптимистичен прогноз Яндекс.Погода. По данным ресурса, днем столбик термометра поднимется до отметки -2 градуса днем и -3 ночью, ожидается небольшой снег.

    Чуть выше температуру, до -1 градуса днем и -2 вечером, прогнозирует ресурс Gismeteo, и тоже со снегом.

    Пока что в городе сохранится морозная погода. Днем в пятницу, 5 января, восточный ветер скоростью 4–9 м/с принесет потепление до -17…-19 градусов. Давление упадет на два пункта ниже нормы, до 758 мм рт. ст.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Погода
    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close