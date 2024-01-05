В Петербурге обещают потепление, но ждать его еще четыре дня

Аномально морозный антициклон, во власти которого находится Петербург, сдаст позиции ко вторнику, 9 января, следует из прогнозов Gismeteo, Яндекс.Погода и Гидрометцентра России.



Как сообщает Гидрометцентр, во вторник воздух прогреется до 0 градусов днем и до -6 ночью. Потеплеет настолько, что возможен даже дождь со снегом.



Чуть менее оптимистичен прогноз Яндекс.Погода. По данным ресурса, днем столбик термометра поднимется до отметки -2 градуса днем и -3 ночью, ожидается небольшой снег.



Чуть выше температуру, до -1 градуса днем и -2 вечером, прогнозирует ресурс Gismeteo, и тоже со снегом.

