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    Один человек погиб и один пострадал при пожаре на Российском проспекте

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    2 комментария

    читатель «Фонтанки»

    Один человек погиб во время ночного пожара в однокомнатной квартире на Российском проспекте в пятницу, 5 января. Еще одного увезли в больницу.

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    Однокомнатная квартира в доме 5 на Российском проспекте вспыхнула в ночь на пятницу. Сигнал спасателям поступил в 2:06. Когда они прибыли на место, огнем уже была объята вся «однушка» площадью 36 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

    В 3:16 пожар силами 23 спасателей и 5 машин спецтехники удалось потушить.

    «На месте пожара погиб один человек», — сообщили в ведомстве. Еще одного пострадавшего госпитализировали.

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