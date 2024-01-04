Куда пойти в Петербурге 4 января: коронационный альбом в Михайловском замке, настольные игры и музыка Балкан

В Петербурге открылись после праздников библиотеки и музеи, выбор больше — а мы предлагаем несколько гарантированных вариантов.

В Михайловском замке накануне открыли выставку «Коронационный альбом императрицы Елизаветы Петровны. 1744 год». Это издание с подробным иллюстрированным описанием церемонии коронации и всех торжественных мероприятий, связанных с ней. А их было немало: грандиозные шествия императорского кортежа в сопровождении гвардии, придворной знати и государственных сановников; торжественные приемы и аудиенции; банкеты, балы, маскарады, оперные представления; уличные угощения и увеселения для горожан, фейерверки и иллюминации. Альбом содержит изображения всех церемониальных событий, их участников — c указанием всех имен, чинов, титулов и званий, а также предметов коронационного ритуала (трон, корона, скипетр, держава, мантия и другие). Билеты в Михайловский замок на 4 января еще есть, правда, только с 16:30.