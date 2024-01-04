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    Куда пойти в Петербурге 4 января: коронационный альбом в Михайловском замке, настольные игры и музыка Балкан

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    В Петербурге открылись после праздников библиотеки и музеи, выбор больше — а мы предлагаем несколько гарантированных вариантов.

    В Михайловском замке накануне открыли выставку «Коронационный альбом императрицы Елизаветы Петровны. 1744 год». Это издание с подробным иллюстрированным описанием церемонии коронации и всех торжественных мероприятий, связанных с ней. А их было немало: грандиозные шествия императорского кортежа в сопровождении гвардии, придворной знати и государственных сановников; торжественные приемы и аудиенции; банкеты, балы, маскарады, оперные представления; уличные угощения и увеселения для горожан, фейерверки и иллюминации. Альбом содержит изображения всех церемониальных событий, их участников — c указанием всех имен, чинов, титулов и званий, а также предметов коронационного ритуала (трон, корона, скипетр, держава, мантия и другие). Билеты в Михайловский замок на 4 января еще есть, правда, только с 16:30.

    Фото: скриншот с сайта rusmuseum.ru
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    Еще одна новая историческая выставка, которую стоит посетить, — «Листает даты календарь» в Музее печати. Среди ее экспонатов — настенные, карманные, отрывные и «вечные» настольные календари, красочные печатные издания и календарные стенки XIX — начала XX веков из собрания Музея истории Санкт-Петербурга. В 14:00 на выставке новогодняя программа с мастер-классом, где можно будет напечатать авторскую календарную стенку. А еще гости музея узнают, как встречали Рождество в петербургских семьях в конце XIX — начале ХХ веков, когда и почему в России возникла традиция празднования Старого Нового года, что такое «Брюсов календарь».

    Автор: видео с сайта vk.com, сообщество Музей истории Санкт-Петербурга

    Если хочется социализации и не хочется ехать в центр, можно записаться на вечер настольных игр в отделение Библиотеки Маяковского «Большеохтинский, 8». В планах — «интриговать и строить» в средневековой «Цитадели», «бороться за благосклонность японского императора» в «Тэнно», строить волшебное королевство с помощью ножниц в Cutterland, самим построить Петербург в одноимённой игре и стать вождями в настолке «Племена». Участие бесплатное, по регистрации, начало в 17:00. 12+

    А в Новой Голландии в Павильоне проходят бесплатные мастерские Деда Мороза под руководством «ДК ПТХ» (6+). Мастер-классы объединены темой дракона: дети делают игрушки на руку и карнавальные маски с китайскими и скандинавскими драконами, Змеем Горынычем и Лернейской гидрой. Мастерские открыты с 11:00 до 18:00, присоединиться можно в любой момент.

    В Малом зале Петербургской филармонии вечером рисует звуками свой «Византийский орнамент» ансамбль Acid Hasid (6+). В их исполнении в 19:00 зазвучит зажигательная музыка стран Балканского полуострова и Ближнего Востока.

    Автор: видео с сайта youtube.com, канал Acid Hasid

    А в клубе Jagger свои нежные и добрые песни поет петербургская певица Женя Любич — это ее традиционный «Белый концерт», создающий атмосферу зимней сказки. Начало в 20:00, 6+

    Фото: скриншот с сайта rusmuseum.ru

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