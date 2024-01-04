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    «Фонтанка» читает зимние стихи искусственному интеллекту. День четвертый

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    Сегодня — самая простая загадка от нашей новогодней рубрики #стихиИИ.

    Ну, что еще могло бы тут быть, кроме очевидных, знакомых всем с детства строк?

    Проверьте себя и узнайте правильный ответ в нашем телеграм-канале «Фонтанка SPB online».

    Каждый день на новогодних каникулах мы держим себя в тонусе, переводя с языка искусственного интеллекта на визуальный, а потом на русский. Фонтанка задала ИИ задачу — иллюстрировать классику о зиме.
    1 января
    2 января
    3 января

    © Фонтанка.Ру

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