«Фонтанка» читает зимние стихи искусственному интеллекту. День четвертый

Сегодня — самая простая загадка от нашей новогодней рубрики #стихиИИ.

Ну, что еще могло бы тут быть, кроме очевидных, знакомых всем с детства строк?

Проверьте себя и узнайте правильный ответ в нашем телеграм-канале «Фонтанка SPB online».