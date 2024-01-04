«Фонтанка» читает зимние стихи искусственному интеллекту. День четвертый

Сегодня — самая простая загадка от нашей новогодней рубрики #стихиИИ.
Ну, что еще могло бы тут быть, кроме очевидных, знакомых всем с детства строк?
Проверьте себя и узнайте правильный ответ в нашем телеграм-канале «Фонтанка SPB online».
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Сегодня — самая простая загадка от нашей новогодней рубрики #стихиИИ.
Ну, что еще могло бы тут быть, кроме очевидных, знакомых всем с детства строк?
Проверьте себя и узнайте правильный ответ в нашем телеграм-канале «Фонтанка SPB online».
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