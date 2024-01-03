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    «Фонтанка» читает зимние стихи искусственному интеллекту. День третий

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    Всем привет! С вами третий выпуск рубрики #стихиИИ

    Тут мы сами удивились, как искусственный интеллект точно отразил загаданные строки. Правда, про обувь забыл.

    Ответ традиционно ищите в нашем телеграм-канале «Фонтанка SPB online».

    Каждый день на новогодних каникулах мы держим себя в тонусе, переводя с языка искусственного интеллекта на визуальный, а потом на русский. Фонтанка задала ИИ задачу - иллюстрировать классику о зиме.
    1 января
    2 января

    © Фонтанка.Ру

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