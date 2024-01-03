«Фонтанка» читает зимние стихи искусственному интеллекту. День третий

Всем привет! С вами третий выпуск рубрики #стихиИИ
Тут мы сами удивились, как искусственный интеллект точно отразил загаданные строки. Правда, про обувь забыл.
Ответ традиционно ищите в нашем телеграм-канале «Фонтанка SPB online».
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Всем привет! С вами третий выпуск рубрики #стихиИИ
Тут мы сами удивились, как искусственный интеллект точно отразил загаданные строки. Правда, про обувь забыл.
Ответ традиционно ищите в нашем телеграм-канале «Фонтанка SPB online».
02 января 2024, 09:00
01 января 2024, 09:00
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