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    «Фонтанка» читает зимние стихи искусственному интеллекту. День второй

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    А вот и вторая картинка-загадка из рубрики #стихиИИ.

    Тут попроще, чем первого января, кажется, но как знать. Пробуйте угадать сами сперва.

    Правильный ответ ищите в нашем телеграм-канале «Фонтанка SPB online».

    Каждый день на новогодних каникулах мы держим себя в тонусе, переводя с языка искусственного интеллекта на визуальный, а потом на русский. Фонтанка задала ИИ задачу — иллюстрировать классику о зиме.

    © Фонтанка.Ру

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