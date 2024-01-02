«Фонтанка» читает зимние стихи искусственному интеллекту. День второй

А вот и вторая картинка-загадка из рубрики #стихиИИ.
Тут попроще, чем первого января, кажется, но как знать. Пробуйте угадать сами сперва.
Правильный ответ ищите в нашем телеграм-канале «Фонтанка SPB online».
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А вот и вторая картинка-загадка из рубрики #стихиИИ.
Тут попроще, чем первого января, кажется, но как знать. Пробуйте угадать сами сперва.
Правильный ответ ищите в нашем телеграм-канале «Фонтанка SPB online».
Каждый день на новогодних каникулах мы держим себя в тонусе, переводя с языка искусственного интеллекта на визуальный, а потом на русский. Фонтанка задала ИИ задачу — иллюстрировать классику о зиме.
01 января 2024, 09:00
24 июля 2023, 19:58
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