Куда пойти в Петербурге 2 января с детьми и с друзьями

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





День, когда почти всё было закрыто, позади, теперь ассортимент гораздо больше. Работают музеи (даже Русский, несмотря на то, что обычно закрыт по вторникам, оставил работать выставку Сурикова в корпусе Бенуа, — правда, ближайшие билеты на нее есть только на 6 января), проходят спектакли и концерты.



А еще в городе идет множество шоу, на которые можно пойти с детьми.

Так, в Ледовом дворце показывают «Сказки Евгения Плющенко» (6+). На вечерний спектакль в 18:00 осталось множество билетов по цене от 1500 рублей. Все сказки соберутся вместе: зрителей ждет встреча со Щелкунчиком и Мышиным Королем, Золушкой и Прекрасным Принцем, Красной Шапочкой и Волком, прогулка у Лебединого озера и поход в гости к Белоснежке и семи гномам. Самого Евгения Плющенко в шоу не подразумевается, но анонсированы: олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Юля Липницкая, чемпионка Европы в одиночном катании Алена Косторная и ее новый партнер Георгий Куница, Лиза Нугуманова и другие.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Еще одно ледовое шоу — в «Юбилейном»: там «путешествие в мир Востока» анонсирует Татьяна Навка в своем спектакле «История любви Шахерезады» (0+). Зрителям обещают «симбиоз фигурного катания, чарующей восточной хореографии, потрясающих декораций и спецэффектов». Главные действующие лица: Камила Валиева и Анна Щербакова, а также Евгения Тарасова, Владимир Морозов и Елизавета Туктамышева. Вы можете успеть на представление в 15:30, а можете спокойно пойти в 19:00 — тем более что есть билеты от 1500 рублей.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Ну и еще одна площадка с шоу для детей — КСК «Арена» (ex «Сибур Арена»), где проходят гастроли Большого московского цирка под руководством братьев Запашных со спектаклем «По щучьему веленью» (0+). Сказка про Емелю-дурачка обрастает подробностями: в шоу все главные роли отданы клоунам, летающие дрова оказываются акробатами, а бабки-ёжки с метлами укрощают живых медведей. Есть билеты от 700 рублей на 15:00 и на 19:00.



Если хочется более спокойного и менее динамичного досуга с детьми, можно пойти в Музей Ахматовой, где перед новым годом открылась выставка «Люди все бывают дети» (6+). В 15:00 там как раз начнется игровая программа. Ощутить атмосферу Рождества и Нового года начала ХХ века на выставке помогут: Саша Чёрный, Надежда Тэффи, Алексей Толстой, Борис Пастернак, Александр Блок, Даниил Хармс, Михаил Зощенко. А завершится путешествие по выставке спектаклем «Дневники фокса Микки» по одноименному произведению Саши Чёрного.

Если семья остается дома, можно пойти вечерком на концерт группы «Кирпичи» (16+) в «Космонавте». Концерт по случаю 20-летия альбома Let’s Rock и новогодних праздников в целом начнется в 20:00.

