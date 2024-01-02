Куда пойти в Петербурге 2 января с детьми и с друзьями

День, когда почти всё было закрыто, позади, теперь ассортимент гораздо больше. Работают музеи (даже Русский, несмотря на то, что обычно закрыт по вторникам, оставил работать выставку Сурикова в корпусе Бенуа, — правда, ближайшие билеты на нее есть только на 6 января), проходят спектакли и концерты.
А еще в городе идет множество шоу, на которые можно пойти с детьми.
Так, в Ледовом дворце показывают «Сказки Евгения Плющенко» (6+). На вечерний спектакль в 18:00 осталось множество билетов по цене от 1500 рублей. Все сказки соберутся вместе: зрителей ждет встреча со Щелкунчиком и Мышиным Королем, Золушкой и Прекрасным Принцем, Красной Шапочкой и Волком, прогулка у Лебединого озера и поход в гости к Белоснежке и семи гномам. Самого Евгения Плющенко в шоу не подразумевается, но анонсированы: олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Юля Липницкая, чемпионка Европы в одиночном катании Алена Косторная и ее новый партнер Георгий Куница, Лиза Нугуманова и другие.
Еще одно ледовое шоу — в «Юбилейном»: там «путешествие в мир Востока» анонсирует Татьяна Навка в своем спектакле «История любви Шахерезады» (0+). Зрителям обещают «симбиоз фигурного катания, чарующей восточной хореографии, потрясающих декораций и спецэффектов». Главные действующие лица: Камила Валиева и Анна Щербакова, а также Евгения Тарасова, Владимир Морозов и Елизавета Туктамышева. Вы можете успеть на представление в 15:30, а можете спокойно пойти в 19:00 — тем более что есть билеты от 1500 рублей.
Ну и еще одна площадка с шоу для детей — КСК «Арена» (ex «Сибур Арена»), где проходят гастроли Большого московского цирка под руководством братьев Запашных со спектаклем «По щучьему веленью» (0+). Сказка про Емелю-дурачка обрастает подробностями: в шоу все главные роли отданы клоунам, летающие дрова оказываются акробатами, а бабки-ёжки с метлами укрощают живых медведей. Есть билеты от 700 рублей на 15:00 и на 19:00.
Если хочется более спокойного и менее динамичного досуга с детьми, можно пойти в Музей Ахматовой, где перед новым годом открылась выставка «Люди все бывают дети» (6+). В 15:00 там как раз начнется игровая программа. Ощутить атмосферу Рождества и Нового года начала ХХ века на выставке помогут: Саша Чёрный, Надежда Тэффи, Алексей Толстой, Борис Пастернак, Александр Блок, Даниил Хармс, Михаил Зощенко. А завершится путешествие по выставке спектаклем «Дневники фокса Микки» по одноименному произведению Саши Чёрного.
Если семья остается дома, можно пойти вечерком на концерт группы «Кирпичи» (16+) в «Космонавте». Концерт по случаю