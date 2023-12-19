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    «По щучьему велению»: Большой Московский цирк привезет в Петербург новогоднее цирковое шоу

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    В Петербурге с 30 декабря по 8 января состоятся гастроли Большого Московского цирка под руководством братьев Запашных: привезут новогоднее цирковое шоу «По щучьему велению».

    Фото: Елена Бледных, фото предоставлено организаторами
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    Сказка про Емелю-дурачка, который случайно поймал чудесную щуку и въехал на печи в гущу приключений, знакома всем с детства. В шоу все главные роли отданы клоунам, летающие дрова оказываются акробатами, а бабки-ёжки с метлами укрощают живых медведей. Фантастические костюмы, спецэффекты, трюки, клоунада, дрессированные животные — все это создает самую настоящую сказку.

    В постановке задействованы представители практически всех известных цирковых специальностей. Главные роли — Емели, Принцессы и Царя Гороха — исполняют клоуны Григорий Анастюк, Ксения Зубова и Александр Ананьев. На арену выходят акробаты на дорожке и подкидных досках, эквилибристы, джигиты на конях под управлением Олега Танделова, дрессировщики медведей и собак и одновременно воздушные гимнасты Александровы из старинной цирковой династии, дрессировщики сивучей — самых крупных и импозантных из семейства тюленей — братья Тимченко.

    Зрители увидят мастерство серебряных призеров циркового фестиваля в Жироне, участников номера «Партерный полет» под руководством Карена Еганяна, а также победителей международного циркового фестиваля «Без границ», акробатов на подкидных досках под руководством Алексея Зарипова — единственного в мире аттракциона в этом жанре, где выступают девушки-акробаты.

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    Всего в концертно-спортивном комплексе «АРЕНА» будет показано 20 новогодних спектаклей (0+). Подробности на сайте.

    Фото: Елена Бледных, фото предоставлено организаторами

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