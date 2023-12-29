В Кремле назвали личным делом каждого сдачу подписей в поддержку выдвижения Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал личным делом каждого сдачу подписей в Администрации президента (АП) в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах главы государства. Об этом представитель Кремля заявил в пятницу, 29 декабря, передает ТАСС.

«Здесь нет места и не должно быть места никакой кампанейщине. Действительно, люди сами, по своей воле, идут и ставят подписи», — сказал он.

Дмитрий Песков добавил, что еще не успел поставить подпись. «Еще время есть», — сказал он.

В Санкт-Петербурге 23 декабря стартовал сбор подписей за выдвижение Владимира Путина в президенты России. Всего в городе развернули 39 пунктов, сообщил штаб Общенародного фронта. Подписи готовы принимать каждый день, даже вечером 31 декабря, во всех районах города. Подробнее — в материале «Фонтанки».