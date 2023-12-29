    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -5

    1 м/с, вос

    750мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd90.3eur100.55

    В Кремле назвали личным делом каждого сдачу подписей в поддержку выдвижения Путина

    1070
    22 комментария

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал личным делом каждого сдачу подписей в Администрации президента (АП) в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах главы государства. Об этом представитель Кремля заявил в пятницу, 29 декабря, передает ТАСС.

    «Здесь нет места и не должно быть места никакой кампанейщине. Действительно, люди сами, по своей воле, идут и ставят подписи», — сказал он.

    Дмитрий Песков добавил, что еще не успел поставить подпись. «Еще время есть», — сказал он.

    В Санкт-Петербурге 23 декабря стартовал сбор подписей за выдвижение Владимира Путина в президенты России. Всего в городе развернули 39 пунктов, сообщил штаб Общенародного фронта. Подписи готовы принимать каждый день, даже вечером 31 декабря, во всех районах города. Подробнее — в материале «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Выборы президента - 2024Владимир ПутинДмитрий Песков
    ЛАЙК1
    СМЕХ16
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 22

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    22
    close